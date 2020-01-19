Третий за год: советник Трампа по России и Европе покинул пост

Покинул свой пост после трехмесячного пребывания в должности советник президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик. Об этом сообщает Bloomberg.
По сообщениям СМИ, Пик ранее был отправлен в административный отпуск в ожидании расследования, связанного с безопасностью.
Пик и пресс-служба Совета по национальной безопасности США отказались от комментариев.
Пик стал третьим, покинувшим пост ведущего эксперта по России и Европе в Совете нацбезопасности, менее, чем за год. Его предшественниками были Фиона Хилл, чьи показания стали важным этапом в расследовании об импичменте президента США Дональда Трампа, а также Тимоти Моррисон, также дававший показания перед Конгрессом.
Ранее Пик работал заместителем помощника госсекретаря США по Ираку и Ирану.
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