ЦАХАЛ заявил об окружении ключевого города сектора Газа на границе с Египтом
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 апреля объявила об установлении контроля над коридором Мораг к югу от сектора Газа, что отделило город Рафах от Хан-Юниса. Таким образом, израильские силы оцепили важный город, расположенный на границе с Египтом. Об этом пишет The Times of Israel.
Отмечается, что 36-я дивизия взяла под контроль этот коридор, а дивизия "Газа" проводит операции в Филадельфийском коридоре, проходящем вдоль египетско-газской границы.
Израильские военные отметили, что теперь они смогут проводить операции в районах Рафаха, где ранее не совершались активные действия, с целью уничтожения сил ХАМАС.
"Это последний момент, чтобы устранить ХАМАС, освободить заложников и положить конец войне. Интенсивная деятельность ЦАХАЛа вскоре распространится на другие места Газа, и вам придется эвакуироваться из зон боевых действий", – сказал министр обороны Израиля Йоав Кац.
- 26 января 2025 года президент США Трамп предложил арабским странам забрать палестинцев из сектора Газа и "навести порядок". На следующий день Египет и Иордания сообщили, что не хотят убирать палестинцев из сектора. Они заявили, что Палестина – для палестинцев.
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- 7 февраля президент США вновь заявил, что Израиль передаст Америке Газу после завершения боевых действий, а палестинцы будут переселены.
- В ООН план Трампа выселить палестинцев из Газы назвали незаконным.