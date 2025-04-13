ЦАХАЛ заявил об окружении ключевого города сектора Газа на границе с Египтом

Рафах, сектор Газа (Фото: ЕРА/HAITHAM IMAD)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 апреля объявила об установлении контроля над коридором Мораг к югу от сектора Газа, что отделило город Рафах от Хан-Юниса. Таким образом, израильские силы оцепили важный город, расположенный на границе с Египтом. Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что 36-я дивизия взяла под контроль этот коридор, а дивизия "Газа" проводит операции в Филадельфийском коридоре, проходящем вдоль египетско-газской границы.

Израильские военные отметили, что теперь они смогут проводить операции в районах Рафаха, где ранее не совершались активные действия, с целью уничтожения сил ХАМАС.

"Это последний момент, чтобы устранить ХАМАС, освободить заложников и положить конец войне. Интенсивная деятельность ЦАХАЛа вскоре распространится на другие места Газа, и вам придется эвакуироваться из зон боевых действий", – сказал министр обороны Израиля Йоав Кац.