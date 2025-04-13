ЦАХАЛ заявив про оточення ключового міста сектору Гази на кордоні з Єгиптом
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 12 квітня оголосила про встановлення контролю над коридором Мораг на південь від Сектора Гази, що відокремило місто Рафах від Хан-Юніса. Так, ізраїльські сили оточили важливе місто, розташоване на кордоні з Єгиптом. Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що 36-та дивізія взяла під контроль цей коридор, а дивізія "Газа" проводить операції в Філадельфійському коридорі, що проходить уздовж єгипетсько-газького кордону.
Ізраїльські військові зазначили, що тепер вони зможуть проводити операції у районах Рафаха, де раніше не здійснювалися активні дії, з метою знищення решток сил ХАМАС.
"Це останній момент, щоб усунути ХАМАС, звільнити заручників і покласти край війні. Інтенсивна діяльність ЦАХАЛу незабаром пошириться на інші місця Гази, і вам доведеться евакуюватися із зон бойових дій", – сказав міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац.
- 26 січня 2025 року президент США Трамп запропонував арабським країнам забрати палестинців із сектору Гази та "навести лад". Наступного дня Єгипет та Йорданія повідомили, що не хочуть забирати палестинців із сектору. Вони заявили, що Палестина – для палестинців.
- 5 лютого Трамп заявив, що США візьмуть під контроль сектор Гази й розвиватимуть його. Після цього міністр оборони Ізраїлю дав завдання армії країни розробити план, який має дозволити мешканцям сектору Гази добровільно покинути регіон і вирушити до будь-якої країни, яка буде готова їх прийняти.
- 7 лютого президент США знову заявив, що Ізраїль передасть Америці Газу після завершення бойових дій, а палестинці будуть переселені.
- В ООН план Трампа виселити палестинців із Гази назвали незаконним.