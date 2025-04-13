ЦАХАЛ заявив про оточення ключового міста сектору Гази на кордоні з Єгиптом

Рафах, сектор Гази (Фото: ЕРА/HAITHAM IMAD)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 12 квітня оголосила про встановлення контролю над коридором Мораг на південь від Сектора Гази, що відокремило місто Рафах від Хан-Юніса. Так, ізраїльські сили оточили важливе місто, розташоване на кордоні з Єгиптом. Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що 36-та дивізія взяла під контроль цей коридор, а дивізія "Газа" проводить операції в Філадельфійському коридорі, що проходить уздовж єгипетсько-газького кордону.

Ізраїльські військові зазначили, що тепер вони зможуть проводити операції у районах Рафаха, де раніше не здійснювалися активні дії, з метою знищення решток сил ХАМАС.

"Це останній момент, щоб усунути ХАМАС, звільнити заручників і покласти край війні. Інтенсивна діяльність ЦАХАЛу незабаром пошириться на інші місця Гази, і вам доведеться евакуюватися із зон бойових дій", – сказав міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац.