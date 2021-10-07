ЦРУ сообщило об убийствах и разоблачениях десятков информаторов – NYT

В Центральном разведывательном управлении США сообщили своим сотрудникам, что за последние годы были арестованы, убиты или скомпрометированы десятки иностранных информаторов. В ведомстве призвали своих агентов усилить внимание к безопасности, пишет The New York Times.

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Эти данные СМИ получило из внутренней телеграммы для сотрудников ЦРУ, участвующих в вербовке и проверке потенциальных шпионов. В ней говорилось, что за последние годы ведомство столкнулось с десятками дел, связанных с разоблачением, арестами и убийствами иностранных информаторов.

По данным издания, в телеграмме указывалось конкретное число этих людей. NYT отмечает, что ЦРУ обычно избегает называть точное количество убийств и скрывает эти цифры от общественности и даже от некоторых сотрудников контрразведки.

В сообщении ЦРУ также отмечены давние проблемы ведомства – сотрудники ставят "миссию важнее безопасности": чрезмерно доверяют источникам, быстро набирают информаторов и недостаточное внимание уделяют потенциальным рискам разведки.

Информация поступила на фоне недавних попыток таких стран, как Россия, Китай, Иран и Пакистан, вычислить информаторов ЦРУ и превратить их в двойных агентов, сообщает NYT.

В ноябре 2019 года 55-летнего экс-агента ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли приговорили к 19 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая.

Летом 2020 года в Иране казнили Махмуда Мусави Маджа по подозрению в шпионаже в пользу США и израильского Моссада.

В марте 2021-го Сенат США утвердил бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ.

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Елизавета Кумбер

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