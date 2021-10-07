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ЦРУ сообщило об убийствах и разоблачениях десятков информаторов – NYT

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 11:03
ЦРУ сообщило об убийствах и разоблачениях десятков информаторов – NYT - Фото
Фото: Getty Images

В Центральном разведывательном управлении США сообщили своим сотрудникам, что за последние годы были арестованы, убиты или скомпрометированы десятки иностранных информаторов. В ведомстве призвали своих агентов усилить внимание к безопасности, пишет The New York Times.

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Эти данные СМИ получило из внутренней телеграммы для сотрудников ЦРУ, участвующих в вербовке и проверке потенциальных шпионов. В ней говорилось, что за последние годы ведомство столкнулось с десятками дел, связанных с разоблачением, арестами и убийствами иностранных информаторов.

По данным издания, в телеграмме указывалось конкретное число этих людей. NYT отмечает, что ЦРУ обычно избегает называть точное количество убийств и скрывает эти цифры от общественности и даже от некоторых сотрудников контрразведки.

В сообщении ЦРУ также отмечены давние проблемы ведомства – сотрудники ставят "миссию важнее безопасности": чрезмерно доверяют источникам, быстро набирают информаторов и недостаточное внимание уделяют потенциальным рискам разведки.

Информация поступила на фоне недавних попыток таких стран, как Россия, Китай, Иран и Пакистан, вычислить информаторов ЦРУ и превратить их в двойных агентов, сообщает NYT.

Смотрите также: ЦРУ рассекретило проект разведывательных дронов 1960-х: фото

Елизавета Кумбер
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информатор разведка цру контрразведка The New York Times
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