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Twitter навсегда заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана за угрозы Трампу

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 17:58
Twitter навсегда заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана за угрозы Трампу - Фото
Али Хаменеи (Фото: EPA)

Одна из учетных записей верховного лидера Ирана Али Хаменеи в социальной сети Twitter заблокирована после того, как там было размещено анимированное видео с атакой беспилотника на фигуру, похожую на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в сообщил представитель корпорации Twitter Inc.

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"Действие указанной учетной записи приостановлено навсегда за нарушение нашей политики уклонения от запретов", – заявили в компании.

Речь идет об аккаунте @KhameneiSite. На этой неделе там было размещено анимированное видео с изображением беспилотника, нацеленного на фигуру, внешне похожую на Трампа.

В ролике говорилось о мести за гибель иранского генерала Касема Сулеймани.

Год назад Хаменеи уже размещал подобную анимацию.

Основные аккаунты аятоллы в Twitter на других языках остаются активными.

Наталия Медведева
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дональд трамп али хаменеи twitter
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