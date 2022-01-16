Twitter навсегда заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана за угрозы Трампу

Одна из учетных записей верховного лидера Ирана Али Хаменеи в социальной сети Twitter заблокирована после того, как там было размещено анимированное видео с атакой беспилотника на фигуру, похожую на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в сообщил представитель корпорации Twitter Inc.

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"Действие указанной учетной записи приостановлено навсегда за нарушение нашей политики уклонения от запретов", – заявили в компании.

Речь идет об аккаунте @KhameneiSite. На этой неделе там было размещено анимированное видео с изображением беспилотника, нацеленного на фигуру, внешне похожую на Трампа.

В ролике говорилось о мести за гибель иранского генерала Касема Сулеймани.

Год назад Хаменеи уже размещал подобную анимацию.

Основные аккаунты аятоллы в Twitter на других языках остаются активными.

3 января 2020 года США нанесли авиаудар в Багдаде, убив Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

27 ноября недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Ирана – 62-летний Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".

1 января 2021 года МИД Ирана заявил о якобы попытках США "создать предлог для войны" между странами. В этом же месяце Иран ввел санкции против Трампа.

Наталия Медведева

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