"Месть неизбежна". Лидер Ирана опубликовал "мультик" с угрозами и покушением на Трампа

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал анимационное видео, изображающее угрозы и подготовку к убийству бывшего президента США Дональда Трампа в отместку за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Публикация размещена на официальном сайте иранского лидера.

В сообщении сказано, что анимация "Месть неизбежна" – это одна из избранных работ, представленных на конкурсе, посвященном "мести убийцам и тем, кто заказал мученическую смерть Сулеймани".

На видео изображен Трамп, играющий в гольф в своем доме во Флориде. В это время за ним ведется наблюдение. Ему на смартфон приходит сообщение на английском языке: "Убийца Сулеймани и тот, кто дал приказ, заплатят за это". Далее на Трампа наводится прицел, но сам момент выстрела не показан.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei has shared a video that appears to call for the assassination of Donald Trump in revenge for last year’s killing of its top military commander, Gen Qasem Soleimani. pic.twitter.com/bk1faSkdbk