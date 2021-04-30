Тысячи чехов в Праге вышли на акцию против президента Земана: его обвиняют в госизмене

В четверг в Праге тысячи чехов собрались на митинг против пророссийского президента Милоша Земана, обвинив его в государственной измене в связи с предполагаемой причастностью российских шпионов к взрыву на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году. Об этом сообщает AP.

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Акция прошла на центральной Вацлавской площади в Праге. Также митинги прошли в десятках городов по всей стране.

Участники призвали верхнюю палату чешского парламента предъявить Земану обвинение в государственной измене. Они заявили, что его недавние комментарии подыгрывали России и ставили под сомнение выводы служб безопасности и разведки о взрыве 2014 года. Земана называли "слугой Кремля" и "угрозой безопасности" страны.

Сенат Чехии уже объявил, что такой шаг рассматривается.

17 апреля чешские лидеры заявили, что у них есть доказательства, указывающие на участие двух агентов российского военного разведывательного агентства (в прошлом ГРУ, сейчас – Главное управление Генштаба РФ) в подрыве склада, в результате которого погибли два человека. Россия это отрицает.

После недели молчания Земан, известный своими пророссийскими взглядами, заявил, что взрыв мог быть вызван человеческой ошибкой, и призвал власти проверить эту версию. Министры заявили, что это неправда. В отличие от других законодателей и официальных лиц, Земан утверждал, что нет убедительных доказательств причастности россиян. Его слова были широко растиражированы российскими СМИ.

26 других членов Европейского Союза и союзники по НАТО выразили полную солидарность с Чехией.

Полученные данные привели к серьезному дипломатическому кризису между Чехией и Россией, когда десяткам дипломатов было приказано покинуть свои посольства.

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Вадим Ребрина

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