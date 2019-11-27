У берегов Крита прошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение ощущалось на Пелопоннесе и Аттике (Карта с сайта ekathimerini.com)﻿

У побережья Крита прошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает ekathimerini.com.

Толчки произошли сегодня в 9:23 примерно в 74 км к северо-западу от города Ханья на глубине 71 км. Люди из зданий были эвакуированы, данных о травмированных или погибших пока нет. Землетрясение ощущалось на Пелопоннесе и Аттике.

Местные сейсмологи сообщили, что это землетрясение не связано с землетрясением, обрушившимся на Албанию и Боснию вчера, 26 ноября.

26 ноября в Албании в результате землетрясения магнитудой 6,4 погибли по меньшей мере 13 человек. За медицинской помощью обратились свыше 600 человек с переломами и ранениями различной степени тяжести.

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