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У берегов Крита прошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Крита прошло землетрясение магнитудой 6,1 - Фото
Землетрясение ощущалось на Пелопоннесе и Аттике (Карта с сайта ekathimerini.com)﻿
27.11.2019, 11:57

Люди из зданий на побережье были эвакуированы

У побережья Крита прошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает ekathimerini.com.

Толчки произошли сегодня в 9:23 примерно в 74 км к северо-западу от города Ханья на глубине 71 км. Люди из зданий были эвакуированы,  данных о травмированных или погибших пока нет. Землетрясение ощущалось на Пелопоннесе и Аттике.

Местные сейсмологи сообщили, что это землетрясение не связано с землетрясением, обрушившимся на Албанию и Боснию вчера, 26 ноября.

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