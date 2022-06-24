У Джонсона проблемы: тори проиграли довыборы. Он отреагировал – "продолжу идти вперед"

Консервативная партия главы британского правительства Бориса Джонсона потеряла на довыборах два места в парламенте. Это, как выразились в Reuters, "стало сокрушительным ударом по правящей партии", который уже вызвал отставку председателя партии и "усилил сомнения в будущем премьер-министра".

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Особо неприятен для премьера тот факт, что консерваторы уступили на выборах в Тивертоне и Хонитоне на юго-западе Англии, где их позиции были традиционно сильны, и Уэйкфилде на севере: там они взяли мандат в прошлый раз. На юге выиграли центристские либерал-демократы, на севере – лейбористы.

Лидер Консервативной партии Оливер Доуден подал в отставку и написал письмо с намеком, что Джонсон должен взять на себя ответственность за провал на выборах. Однако из ответного письма премьера следует, что он не собирается брать на себя такую ответственность.

"Абсолютно верно, у нас были тяжелые результаты довыборов. Думаю, что как правительство я должен прислушиваться к тому, что говорят люди. Надо признать, нам еще многое предстоит сделать. <...> [Но] это правительство было избрано с историческим мандатом чуть более двух лет назад. С нетерпением жду продолжения совместной работы", – написал Джонсон.

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The Guardian со ссылкой на PM Media пишет: "Джонсон заявил, что "прислушается" к избирателям, но "продолжит двигаться вперед" после того, как тори потерпели двойное поражение на дополнительных выборах".

Ранее в июне он пережил голосование по вотуму недоверия депутатов-консерваторов, хотя 41% его соратников в парламенте проголосовали за его отставку. Теперь у него год иммунитета от повторного голосования.

Однако, как пишет агентство, волна отставок членов правительства Джонсона может стать еще одним путем "для вытеснения" премьера задолго до следующих общенациональных выборов в 2024 году.

22 июня он заявил, что уступки России приведут лишь к катастрофе, Путин воспримет их как награду.

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Евгений Пилипенко

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