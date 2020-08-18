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Убийства американцев в Афганистане оплачивал Иран - разведка США

18.08.2020, 09:57
Убийства американцев в Афганистане оплачивал Иран - разведка США - Фото
Последствия взрыва на авиабазе Баграм 11 декабря 2019 г (Фото - Hedayatullah Amid, EPA)

В марте этого года в США решили не предпринимать конкретных действий из-за поддержки талибов Ираном, чтобы не сорвать мирный процесс в Афганистане

Иран платил вознаграждение талибам за убийство военных США в Афганистане. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источнике в американской разведке.

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По данным издания, платежи связаны по меньшей мере с шестью атаками за прошлый год. Они шли группировке Хаккани, которую возглавляет второй человек в Талибане, от иностранного правительства. Сведения об этом правительстве засекречены, но два собеседника CNN, связанных с разведкой, подтвердили, что речь идет об Иране.

В частности, такой платеж поступил после атаки смертника на авиабазу Баграм 11 декабря 2019 года, когда погибли двое гражданских, а ранены были более 70 человек, включая четверых граждан США.

CNN сообщает, что иранский генерал Касем Сулеймани был ликвидирован военными США менее чем через месяц после атаки на Баграм и после того, как несколько агентств разрабатывали варианты противодействия Ирану, который поддерживает боевиков в Афганистане.

В марте, сообщают источники CNN, было решено не предпринимать конкретных действий, чтобы не ставить под угрозу мирный процесс с талибами.

Денис Юдин
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