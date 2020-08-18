Убийства американцев в Афганистане оплачивал Иран - разведка США

В марте этого года в США решили не предпринимать конкретных действий из-за поддержки талибов Ираном, чтобы не сорвать мирный процесс в Афганистане

Иран платил вознаграждение талибам за убийство военных США в Афганистане. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источнике в американской разведке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным издания, платежи связаны по меньшей мере с шестью атаками за прошлый год. Они шли группировке Хаккани, которую возглавляет второй человек в Талибане, от иностранного правительства. Сведения об этом правительстве засекречены, но два собеседника CNN, связанных с разведкой, подтвердили, что речь идет об Иране.

В частности, такой платеж поступил после атаки смертника на авиабазу Баграм 11 декабря 2019 года, когда погибли двое гражданских, а ранены были более 70 человек, включая четверых граждан США.

CNN сообщает, что иранский генерал Касем Сулеймани был ликвидирован военными США менее чем через месяц после атаки на Баграм и после того, как несколько агентств разрабатывали варианты противодействия Ирану, который поддерживает боевиков в Афганистане.

В марте, сообщают источники CNN, было решено не предпринимать конкретных действий, чтобы не ставить под угрозу мирный процесс с талибами.

29 февраля США и Талибан подписали мирное соглашение

27 июня The New York Times сообщила, что российская военная разведка предлагала деньги афганским боевикам за убийства американских военных, а также военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

2 июля NYT раскрыла посредника между разведкой РФ и талибами.

9 июля в Минобороны США подтвердили, что видели разведданные о возможных выплатах талибам со стороны РФ.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.