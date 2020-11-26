UA

Убийство французского учителя за карикатуры. Обвинение предъявили четырем школьникам

26.11.2020, 19:54
Убийство французского учителя за карикатуры. Обвинение предъявили четырем школьникам - Фото
Протестующий с портретом Сэмуэля Пати (Фото: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO)

Сегодня, 26 ноября, во Франции четверым школьникам-подросткам предъявили обвинения в убийстве учителя истории Сэмюэля Пати, который на уроке о свободе слова показывал ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает France24 со ссылкой на источник в суде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, троих подростков в возрасте 13-14 лет обвинили "соучастии в террористическом убийстве" – предполагают, что они указали на учителя его убийце.

Четвертая обвиняемая – дочь человека, запустившего яростную онлайн-кампанию против Пати. Ей было предъявлено обвинение в "клевете" на Пати за то, что рассказала свою версию произошедшего в классе, а сама не присутствовала на том уроке. За неделю до убийства отец этой школьницы сообщил полиции о дискриминации в школе, поскольку Пати перед показом карикатур якобы попросил выйти из класса мусульман. По словам других очевидцев, учитель объяснил детям, что они могут свободно покинуть класс, если не хотят смотреть на рисунки с изображением пророка.

Читайте также: Тысячи французов вышли на митинг почтить память убитого учителя: фоторепортаж

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
франция убийство париж учитель ислам Сэмюэль Пати

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации
 