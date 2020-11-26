Убийство французского учителя за карикатуры. Обвинение предъявили четырем школьникам
Сегодня, 26 ноября, во Франции четверым школьникам-подросткам предъявили обвинения в убийстве учителя истории Сэмюэля Пати, который на уроке о свободе слова показывал ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает France24 со ссылкой на источник в суде.
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Как отмечается, троих подростков в возрасте 13-14 лет обвинили "соучастии в террористическом убийстве" – предполагают, что они указали на учителя его убийце.
Четвертая обвиняемая – дочь человека, запустившего яростную онлайн-кампанию против Пати. Ей было предъявлено обвинение в "клевете" на Пати за то, что рассказала свою версию произошедшего в классе, а сама не присутствовала на том уроке. За неделю до убийства отец этой школьницы сообщил полиции о дискриминации в школе, поскольку Пати перед показом карикатур якобы попросил выйти из класса мусульман. По словам других очевидцев, учитель объяснил детям, что они могут свободно покинуть класс, если не хотят смотреть на рисунки с изображением пророка.
- 16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 18-летний уроженец Москвы этнический чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил учителя Сэмюэля Пати.
- 17 октября президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся "исламистским терактом", поскольку нападавшим, вероятно, был уроженец Чечни.
- 18 октября в ходе расследования убийства были арестованы 11 человек, в том числе и родители подозреваемого. Также правительство страны заявило, что готовится выслать из Франции 231 иностранца.
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