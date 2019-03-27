Убийца-стример связан с австрийскими праворадикалами - канцлер

Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обнаружена финансовая связь между экстремистом из Австралии, который недавно убил 50 человек в Новой Зеландии, и австрийскими праворадикалами из местного движения идентитаристов Identitäre Bewegung Österreichs (IBO). Ее наличие подтвердил канцлер страны Себастьян Курц, пишет Reuters.

"Курц заявил, что власти Австрии рассматривает возможность роспуска Идентитарного движения в стране", - пишет агентство.

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Какого рода эта "финансовая связь" между убийцей и праворадикалами из Австрии, Курц не уточнил.

Идентитаризм - термин, который используется для обозначения идеологии движения европейских "Новых правых" (зародилось во Франции), в основе которого лежит идея о "возрождении почти утраченной" из-за глобализации и либерализма "европейской идентичности".

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15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 50 человек, около полусотни ранены. Следствие убеждено, что за терактом стоит 28-летний австралийский радикал, который расстреливал людей и стримил это в соцсети. В своем "манифесте" он написал, что среди прочих стран посещал и Украину, и называет себя "эко-фашистом". Он арестован, ему грозит максимальный тюремный срок - 27 лет.

В Facebook заявили, что невозможно предотвратить видеотрансляции преступлений, если это задумали злоумышленники.

В Новой Зеландии после расстрела запретили полуавтоматическое оружие.