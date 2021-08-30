Угроза нового нападения на аэропорт Кабула "реальна" и "конкретна" – Пентагон

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга заявил, что угроза нового нападения на аэропорт Кабула остается – она "реальна" и "конкретна".

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Сейчас мы живем в особенно опасное время. Поток угроз по-прежнему реален, активен и во многих случаях все еще специфичен", – сказал он.

По его словам, США проведут расследование сообщений о жертвах среди гражданского населения, которые могли быть в результате удара США по автомобилю, предположительно начиненному взрывчаткой.

Читайте также: Девять членов одной семьи погибли в результате удара США по террористу ИГ – CNN

"Не заблуждайтесь, никакие военные на земле не работают так усердно, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, чем военные Соединенных Штатов. И никто не хочет, чтобы были убиты невинные люди. Мы относимся к этому очень, очень серьезно, и когда мы зунаем, что мы стали причиной гибели ни в чем не повинных людей, то мы будем прозрачны в этом", – говорит Кирби.

Кроме того, Кирби сообщил, что лишь одна ракета, выпущенная ранее боевиками ИГИЛ по аэропорту Кабула, упала в нем.

Читайте также: 98 стран, включая Украину, приняли совместное заявление по эвакуации из Афганистана

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.