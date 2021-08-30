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Угроза нового нападения на аэропорт Кабула "реальна" и "конкретна" – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 19:08
Угроза нового нападения на аэропорт Кабула
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга заявил, что угроза нового нападения на аэропорт Кабула остается – она "реальна" и "конкретна". 

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"Сейчас мы живем в особенно опасное время. Поток угроз по-прежнему реален, активен и во многих случаях все еще специфичен", – сказал он.

По его словам, США проведут расследование сообщений о жертвах среди гражданского населения, которые могли быть в результате удара США по автомобилю, предположительно начиненному взрывчаткой.

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"Не заблуждайтесь, никакие военные на земле не работают так усердно, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, чем военные Соединенных Штатов. И никто не хочет, чтобы были убиты невинные люди. Мы относимся к этому очень, очень серьезно, и когда мы зунаем, что мы стали причиной гибели ни в чем не повинных людей, то мы будем прозрачны в этом", – говорит Кирби.

Кроме того, Кирби сообщил, что лишь одна ракета, выпущенная ранее боевиками ИГИЛ по аэропорту Кабула, упала в нем.

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Станислав Стороженко
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пентагон США Афганистан Кабул игил джон кирби
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