Угроза нового нападения на аэропорт Кабула "реальна" и "конкретна" – Пентагон
Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга заявил, что угроза нового нападения на аэропорт Кабула остается – она "реальна" и "конкретна".
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"Сейчас мы живем в особенно опасное время. Поток угроз по-прежнему реален, активен и во многих случаях все еще специфичен", – сказал он.
По его словам, США проведут расследование сообщений о жертвах среди гражданского населения, которые могли быть в результате удара США по автомобилю, предположительно начиненному взрывчаткой.
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"Не заблуждайтесь, никакие военные на земле не работают так усердно, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, чем военные Соединенных Штатов. И никто не хочет, чтобы были убиты невинные люди. Мы относимся к этому очень, очень серьезно, и когда мы зунаем, что мы стали причиной гибели ни в чем не повинных людей, то мы будем прозрачны в этом", – говорит Кирби.
Кроме того, Кирби сообщил, что лишь одна ракета, выпущенная ранее боевиками ИГИЛ по аэропорту Кабула, упала в нем.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв, погибли более 100 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство. Президент США Джо Байден пообещал наказать террористов.
- США заявили, что ликвидировали двух высокопоставленных террористов ИГ и еще одного ранили в провинции Нангархар.
- Вчера США заявили, что ударом с беспилотника уничтожили террориста-смертника, который хотел атаковать аэропорт Кабула.
- 31 августа США должны завершить процесс эвакуации из Афганистана.
- Сегодня стало известно, что аэропорт Кабула подвергся ракетному удару со стороны ИГИЛ. Системе противоракетной обороны удалось перехватить пять ракет.
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