"Угроза общественной безопасности". Лидера Bellingcat Грозева не пускают на BAFTA в Лондон
Один из лидеров международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев утверждает, что британская полиция запретила ему и его семье присутствовать 19 февраля на церемонии вручения премии BAFTA в Королевском фестивальном зале лондонского Southbank Center. Ситуацию он описал у себя в Twitter.
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"Причина гласила: мы "представляем угрозу общественной безопасности", – написал Грозев.
Болгарский журналист добавил, что осознает необходимость обеспечения безопасности, но не понимает, "каким образом мой сын или дочь-подросток представляют опасность для общества".
"Но подобные моменты показывают растущую опасность для независимых журналистов во всем мире. Эти опасности исходят не только от кровожадных диктаторов, но и от того, что голоса журналистов заглушаются, а не усиливаются цивилизованным миром, которому они пытаются служить", – посетовал он.
Реакции полиции или властей Лондона по этому поводу на момент выхода публикации нет.
В категории "Лучший документальный фильм" Британская академия кино и телевизионных искусств номинировала ленту "Навальный" о российском оппозиционном диктатору Владимиру Путину политике Алексее Навальном, который сейчас отбывает тюремный срок.
- 14 марта 2022 года Грозев заявил, что план Путина по Украине "провален, запасного нет, он вынужден будет идти на уступки".
- Летом того же года он написал, что войну готовили 120 офицеров из пятой службы ФСБ, 40 – из ГРУ.
- В декабре Россия объявила Грозева в розыск, в связи с чем МИД Болгарии вызвал посла РФ.
- 16 февраля 2023-го FT написала, что спецслужбы РФ якобы "открыли охоту" на Грозева, который "вынужден скрываться".
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