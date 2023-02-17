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"Угроза общественной безопасности". Лидера Bellingcat Грозева не пускают на BAFTA в Лондон

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 11:06
Христо Грозев (фото - ЕРА)

Один из лидеров международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев утверждает, что британская полиция запретила ему и его семье присутствовать 19 февраля на церемонии вручения премии BAFTA в Королевском фестивальном зале лондонского Southbank Center. Ситуацию он описал у себя в Twitter.

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"Причина гласила: мы "представляем угрозу общественной безопасности", – написал Грозев.

Болгарский журналист добавил, что осознает необходимость обеспечения безопасности, но не понимает, "каким образом мой сын или дочь-подросток представляют опасность для общества".

"Но подобные моменты показывают растущую опасность для независимых журналистов во всем мире. Эти опасности исходят не только от кровожадных диктаторов, но и от того, что голоса журналистов заглушаются, а не усиливаются цивилизованным миром, которому они пытаются служить", – посетовал он.

Реакции полиции или властей Лондона по этому поводу на момент выхода публикации нет.

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Євген Пилипенко
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запрет угроза bafta Христо Грозев
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