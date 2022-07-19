Угроза РФ и Китая. США планируют вывести 28 спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет

США намерены вывести на орбиту 28 передовых спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет на фоне угрозы России и Китая. Об этом сообщает Associated Press.

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Пентагон объявил о двух новых контрактах на сумму $1,3 млрд с австралийской компанией L3Harris Technologies и американской Northrop Grumman Strategic Space Sustems, по которым системы обнаружения и слежения должны быть выведены на орбиту к 2025 году.

Директор Агентства космического развития Дерек Турнир отметил, что контракты предусматривают выведение 28 спутников в то время, как США пытаются улучшить свою способность противостоять нарастающим угрозам со стороны России и Китая.

"Россия и Китай разрабатывают и испытывают гиперзвуковые планирующие летательные аппараты – это передовые ракеты, обладающие чрезвычайной маневренностью. Эти спутники специально разработаны для борьбы с этой версией угроз следующего поколения, чтобы мы могли обнаруживать и отслеживать гиперзвуковые маневрирующие машины и предсказывать точку столкновения", – сказал он.

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По словам Турнира, новые спутники позволят США обнаружить запуск гиперзвуковой ракеты, проследить, когда она меняет курс, и рассчитать, куда она направляется. Эти данные будут предоставлены военным для перехвата.

Он отметил, что программа знаменует переход США к более крупной системе спутников. Вместо дорогих и больших спутников Вашингтон будет рассчитывать на более мелкие и дешевые, которые будут заменяться примерно каждые пять лет.

По словам чиновника, один комплект спутников будет находиться на орбите около 1000 км, другие – выше, 10 000-20 000 км. Это делается для более устойчивого присутствия. Он также отметил, что за первыми 28 спутниками, вероятно, последует вторая группа из примерно 54 единиц.

СПРАВКА. Гиперзвуковые ракеты движутся со скоростью в пять раз превышающей скорость звука (6100 км/ч). Межконтинентальные баллистические ракеты летят быстрее, однако их траектория более предсказуема, что делает их более легкой целью для перехвата.

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Марк Сировой

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