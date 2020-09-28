В Армении ограничили выезд из страны для резервистов до 55 лет
28.09.2020, 22:57
Иллюстрационное фото - EPA
27 сентября Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию
Правительство Армении после объявления военного положения ограничило выезд из страны мужчинам от 18 до 55 лет, находящимся в военном запасе. Об этом сообщает армянское издание news.am со ссылкой на правительство.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Рядовые и прапорщики запаса возрастом до 48 лет не смогут покинуть Армению без разрешения военкомата. Также не смогут выехать военные младшего офицерского состава возрастом до 50 лет и старшего офицерского состава – до 55 лет.
- 27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.
- Баку заявляет о занятии нескольких сел в НК, Ереван опровергает и угрожает признать независимость "Республики Арцах".
- Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявлено ВП и частичная мобилизация. Стороны заявляют о сотнях потерь у противников.
- В НАТО заявили, что обеспокоены обострением в Нагорном Карабахе и считают, что конфликт не имеет военного решения.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил "агрессию" Армении против Азербайджана. Он заявил, что мир в Карабахе наступит, когда "Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории".
Читайте также: Сирийские повстанцы говорят, что Турция направляет бойцов из Сирии в Азербайджан – Reuters
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии