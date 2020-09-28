В Армении ограничили выезд из страны для резервистов до 55 лет

27 сентября Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию

Правительство Армении после объявления военного положения ограничило выезд из страны мужчинам от 18 до 55 лет, находящимся в военном запасе. Об этом сообщает армянское издание news.am со ссылкой на правительство.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рядовые и прапорщики запаса возрастом до 48 лет не смогут покинуть Армению без разрешения военкомата. Также не смогут выехать военные младшего офицерского состава возрастом до 50 лет и старшего офицерского состава – до 55 лет.

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

Читайте также: Сирийские повстанцы говорят, что Турция направляет бойцов из Сирии в Азербайджан – Reuters

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.