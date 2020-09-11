В Беларуси активисту дали 14 суток админареста. Он нес плакат "Только раз в аду"

По данным милиции, он "продемонстрировал оппозиционную атрибутику и выразил недовольство результатами президентских выборов"

В беларуском Могилеве местного активиста Сергея Пехтерева приговорили к 14 суткам административного ареста за участие в "несанкционированном митинге". Об этом сообщает Радио Свобода.

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Пехтерева задержали 10 сентября в отделении полиции, куда его вызвали в качестве свидетеля.

По данным милиции, он принимал участие в "несанкционированных митингах, продемонстрировал оппозиционную атрибутику и выразил недовольство результатами президентских выборов".

Участие в шествии Пехтерев признал. Также он признал, что на плечах нес бело-красно-белый флаг. На одном из маршей активист нес табличку с надписью "Только раз в аду".

Издание сообщает, что на суде Пехтерев просил его только оштрафовать и заверил, что больше не будет принимать участие в "несанкционированных митингах".

Судья признала активиста виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Вадим Ребрина

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