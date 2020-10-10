В Бейруте прогремел новый взрыв: видео

В результате взрыва погибли четыре человека, более 50 травмированы

В Бейруте 9 октября из-за взрыва контейнера с дизельным топливом погибли четыре человека. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Красный крест.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди погибших – двое сотрудников гражданской обороны.

Watch: Video shows people reacting after a diesel storage container exploded in #Beirut's Tariq al-Jadideh neighborhood earlier. At least two people died and several others injured as a result of the incident.#Lebanonhttps://t.co/mvfYYd3sP9 pic.twitter.com/9p7eJeaqjT — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 9, 2020

Травмы получили более 50 человек. Взрыв зафиксирован в подвальном помещении, где находилась пекарня.

В районе взрыва начался пожар.

Читайте также: Вид из космоса. Ущерб от взрыва в Бейруте нанесли на карту – иллюстрация NASA

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.