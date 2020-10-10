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В Бейруте прогремел новый взрыв: видео

10.10.2020, 07:54
В Бейруте прогремел новый взрыв: видео - Фото
Взрыв в Бейруте (фото - twitter.com DetailsYemen)

В результате взрыва погибли четыре человека, более 50 травмированы

В Бейруте 9 октября из-за взрыва контейнера с дизельным топливом погибли четыре человека. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Красный крест.

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Среди погибших – двое сотрудников гражданской обороны.

Травмы получили более 50 человек. Взрыв зафиксирован в подвальном помещении, где находилась пекарня.

В районе взрыва начался пожар.

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Арина Толина
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