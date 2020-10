В Бейруте прогремел новый взрыв: видео

В Бейруте 9 октября из-за взрыва контейнера с дизельным топливом погибли четыре человека. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Красный крест.

Среди погибших – двое сотрудников гражданской обороны.

Watch: Video shows people reacting after a diesel storage container exploded in #Beirut's Tariq al-Jadideh neighborhood earlier. At least two people died and several others injured as a result of the incident.#Lebanonhttps://t.co/mvfYYd3sP9 pic.twitter.com/9p7eJeaqjT