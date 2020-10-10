В Бейруте прогремел новый взрыв: видео
В результате взрыва погибли четыре человека, более 50 травмированы
В Бейруте 9 октября из-за взрыва контейнера с дизельным топливом погибли четыре человека. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Красный крест.
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Среди погибших – двое сотрудников гражданской обороны.
Watch: Video shows people reacting after a diesel storage container exploded in #Beirut's Tariq al-Jadideh neighborhood earlier. At least two people died and several others injured as a result of the incident.#Lebanonhttps://t.co/mvfYYd3sP9 pic.twitter.com/9p7eJeaqjT— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 9, 2020
Травмы получили более 50 человек. Взрыв зафиксирован в подвальном помещении, где находилась пекарня.
В районе взрыва начался пожар.
- 4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет от 3 до 5 млрд долларов США, возможно, даже больше. Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.
- Погибли не менее 220 человек, еще около 5000 получили травмы.
- 6 августа в Бейруте прошли антиправительственные протесты. Демонстранты были возмущены хранением аммиачной селитры в пределах города. Многие в Бейруте обвиняют официальных лиц в халатности, коррупции и безответственности.
- 10 августа правительство Ливана ушло в отставку.
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