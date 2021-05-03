В Брюсселе вызвали посла РФ в Евросоюзе и решительно осудили действия России

Сегодня, 3 мая, генеральный секретарь Европейской комиссии Илзе Юхансоне и генеральный секретарь Службы внешних связей Стефано Саннино вызвали посла РФ в Евросоюзе Владимира Чижова, чтобы осудить действия России. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

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Речь идет о решении российских властей запретить восьми гражданам Евросоюза въезд на территорию РФ.

Как отмечается, посла Чижова проинформировали о решительном неприятии и решительном осуждении институтами ЕС и государствами-членами ЕС этого решения, которое было полностью политически мотивированным и не имело никаких юридических оснований.

Генсеки Юхансоне и Саннино также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и указе РФ о так называемых "недружественных государствах".

Представители Евросоюза выразили серьезную обеспокоенность совокупным воздействием всех этих решений на отношения между ЕС и Россией.

Они также отметили, что ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ.

2 марта Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением в РФ оппозиционера Алексея Навального и серьезных нарушений прав человека.

22 марта под санкции попали глава отдела МВД по городу Аргуну, Чечня, Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов. Они ответственны за преследования сексуальным меньшинств в Чечне.

30 апреля Россия в ответ на санкции Евросоюза за преследование Навального и репрессии против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне запретила въезд на свою территорию восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС, среди которых президент Европарламента.

В Евросоюзе осудили это решение России.

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Наталия Медведева

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