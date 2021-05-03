UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Брюсселе вызвали посла РФ в Евросоюзе и решительно осудили действия России

03.05.2021, 23:48
В Брюсселе вызвали посла РФ в Евросоюзе и решительно осудили действия России - Фото
Владимир Чижов (Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ)

Сегодня, 3 мая, генеральный секретарь Европейской комиссии Илзе Юхансоне и генеральный секретарь Службы внешних связей Стефано Саннино вызвали посла РФ в Евросоюзе Владимира Чижова, чтобы осудить действия России. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Речь идет о решении российских властей запретить восьми гражданам Евросоюза въезд на территорию РФ.

Как отмечается, посла Чижова проинформировали о решительном неприятии и решительном осуждении институтами ЕС и государствами-членами ЕС этого решения, которое было полностью политически мотивированным и не имело никаких юридических оснований.

Генсеки Юхансоне и Саннино также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и указе РФ о так называемых "недружественных государствах".

Представители Евросоюза выразили серьезную обеспокоенность совокупным воздействием всех этих решений на отношения между ЕС и Россией.

Они также отметили, что ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ.

  • 2 марта Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением в РФ оппозиционера Алексея Навального и серьезных нарушений прав человека.
  • 22 марта под санкции попали глава отдела МВД по городу Аргуну, Чечня, Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов. Они ответственны за преследования сексуальным меньшинств в Чечне.
  • 30 апреля Россия в ответ на санкции Евросоюза за преследование Навального и репрессии против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне запретила въезд на свою территорию восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС, среди которых президент Европарламента.
  • В Евросоюзе осудили это решение России.

Читайте также: Россия имеет секретный список чиновников ЕС, которым запрещен въезд – евродепутат

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции евросоюз еврокомиссия Владимир Чижов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 