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В частных разговорах Трамп признаёт, что потеряет пост президента – Politico

06.01.2021, 11:56
В частных разговорах Трамп признаёт, что потеряет пост президента – Politico - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Действующий президент США Дональд Трамп в частных разговорах признаёт, что не сможет удержать президентство, и Конгресс подтвердит победу Джо Байдена сегодня, 6 января. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех собеседников Трампа.

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По словам одного из них, Трамп признавался, что разочарован поражением.

Трамп начал принимать свой проигрыш в последние недели, рассказали собеседники издания. Он по-прежнему уверен, что выиграл бы на "честных выборах", хотя до сих пор нет никаких доказательств фальсификаций.

Президент США уже обсуждал с персоналом, когда будет переезжать из Белого дома в имение в Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам источников Politico, временами Трамп возвращается к мысли, что может побороться за победу, в основном когда прислушивается к небольшой группе юристов, включая бывшего мэра Нью Йорка Рудольфа Джулиани.

В то же время, основным мотивом его борьбы за изменение результатов выборов собеседник издания назвал желание Трампа оставаться в центре внимания и давать сторонникам то, что они хотят.

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Денис Юдин
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