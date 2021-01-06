В частных разговорах Трамп признаёт, что потеряет пост президента – Politico

Действующий президент США Дональд Трамп в частных разговорах признаёт, что не сможет удержать президентство, и Конгресс подтвердит победу Джо Байдена сегодня, 6 января. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех собеседников Трампа.

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По словам одного из них, Трамп признавался, что разочарован поражением.

Трамп начал принимать свой проигрыш в последние недели, рассказали собеседники издания. Он по-прежнему уверен, что выиграл бы на "честных выборах", хотя до сих пор нет никаких доказательств фальсификаций.

Президент США уже обсуждал с персоналом, когда будет переезжать из Белого дома в имение в Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам источников Politico, временами Трамп возвращается к мысли, что может побороться за победу, в основном когда прислушивается к небольшой группе юристов, включая бывшего мэра Нью Йорка Рудольфа Джулиани.

В то же время, основным мотивом его борьбы за изменение результатов выборов собеседник издания назвал желание Трампа оставаться в центре внимания и давать сторонникам то, что они хотят.

Трамп отказался признавать победу Байдена на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября 2020 гола. Его команда подавала иски о пересчете голосов.

1 декабря назначенный Трампом генпрокурор США Барр заявил, что Минюст не обнаружил доказательств фальсификаций на выборах.

12 декабря Верховный суд отклонил иск Техаса к колеблющимся штатам, где победил Байден.

15 декабря были объявлены итоги голосования выборщиков, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

3 января была опубликована запись разговора Трампа с Раффенспергером, в которой президент требовал пересмотреть итоги выборов в Джорджии.

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Денис Юдин

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