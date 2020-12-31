В Джорджии проверяют подписи избирателей: нашли две ошибки. Трамп заявлял о тысячах
В округе Кобб штата Джорджия завершили проверку подписей на избирательных бюллетенях, присланных по почте. Нашли только два нарушения, сообщает в Facebook госсекретарь штата Брэд Раффенспергер. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о якобы тысячах поддельных подписей.
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Проверка подписей была проведена по требованию кампании Трампа. Для проверки были взяты 15 118 бюллетеней, 10% от общего количества присланных по почте. Только в двух из них нашли нарушения правил, по которым они должны быть подписаны.
На одном из конвертов подпись стояла на лицевой стороне вместо оборота, другой был подписан женой избирателя, хотя направлял письмо с бюллетенем он сам.
Проверка показала, что надежность верификации подписей в округе Кобб во время выборов составила 99,99%, подчеркнул Раффенспергер. В других округах штата проверка подписей продолжается.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
- Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы.
- 1 декабря назначенный Трампом генпрокурор США Барр заявил, что Минюст не обнаружил доказательств фальсификаций на выборах.
- 12 декабря Верховный суд отклонил иск Техаса к колеблющимся штатам, где победил Байден.
- 15 декабря были объявлены итоги голосования выборщиков, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа.
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