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В Джорджии проверяют подписи избирателей: нашли две ошибки. Трамп заявлял о тысячах

31.12.2020, 12:00
В Джорджии проверяют подписи избирателей: нашли две ошибки. Трамп заявлял о тысячах - Фото
Дональд Трамп

В округе Кобб штата Джорджия завершили проверку подписей на избирательных бюллетенях, присланных по почте. Нашли только два нарушения, сообщает в Facebook госсекретарь штата Брэд Раффенспергер. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о якобы тысячах поддельных подписей.

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Проверка подписей была проведена по требованию кампании Трампа. Для проверки были взяты 15 118 бюллетеней, 10% от общего количества присланных по почте. Только в двух из них нашли нарушения правил, по которым они должны быть подписаны.

На одном из конвертов подпись стояла на лицевой стороне вместо оборота, другой был подписан женой избирателя, хотя направлял письмо с бюллетенем он сам.

Проверка показала, что надежность верификации подписей в округе Кобб во время выборов составила 99,99%, подчеркнул Раффенспергер. В других округах штата проверка подписей продолжается.

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Денис Юдин
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