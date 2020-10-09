В Европе – впервые больше 100 000 случаев COVID-19 за день: кто в эпицентре

За последнюю неделю заболеваемость по всей Европе неуклонно росла

9 октября в Европе впервые было зарегистрировано 100 000 случаев COVID-19 за день. Об этом пишет Reuters.

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За последнюю неделю заболеваемость по всей Европе неуклонно росла. Эпицентр вспышки в европейском регионе переместился в Великобританию, Россию, Испанию и Францию, которые за последние три дня зарегистрировали более 10 000 случаев каждая.

Россия сообщила о самом высоком суточном показателе (больше 12 000) с момента последнего рекорда в мае, что побудило власти Москвы задуматься о закрытии баров и ночных клубов.

В Великобритании 8 октября было зарегистрировано более 17 000 случаев заболевания. Во многих частях северной Англии, Уэльса и Шотландии были введены более жесткие ограничения на социальное взаимодействие.

Правительство Испании 9 октября объявило чрезвычайное положение, чтобы частично заблокировать Мадрид. В районе испанской столицы, где на 100 000 человек приходится 850 случаев заражения COVID-19, самый высокий уровень инфицирования в Европе.

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Во Франции два дня подряд регистрируется больше 18000 случаев. Больницы переходят в аварийный режим, а крупные города закрывают публичные места, чтобы ограничить дальнейшее распространение вируса.

Сейчас в Европе зарегистрировано более 16% от общего числа случаев коронавируса в мире и почти 22% смертей во всем мире из-за вируса. В четверг, когда ежедневно регистрируемые случаи превысили отметку в 100 000, наиболее пострадавшим регионом была Восточная Европа, где ежедневно регистрировалось более 33 600 случаев.

Из десяти стран региона, включая Украину, Россию и Чехию, восемь показали рекордный рост случаев заболевания за последнюю неделю.

Вадим Ребрина

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