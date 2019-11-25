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В Финляндии на стройке спасли застрявшего в трубе лиса: видео

В Финляндии на стройке спасли застрявшего в трубе лиса: видео - Фото
Фото: Yle.fi / Lasse Lappalainen
25.11.2019, 10:14

Из-за дождей труба была с водой, и несчастное животное было бы обречено, если бы не наблюдательность местного работника Лассе Лаппалайнена, пишет Yle

В финском городе Турку строители спасли лиса, который застрял в скользкой металлической трубе и не мог выбраться самостоятельно. Операцию сняли на видео, которое опубликовал ресурс Yle.fi.

Лис был настолько деморализован происходящим, что не сразу понял, что освобожден: строителям пришлось выпроводить его с площадки.

Еще из аналогичных историй: в США из мусорного контейнера вызволили медведя и спасли кошку, превратившуюся в кусок льда, а немецкие пожарные спасли крысу из канализации.

Смотрите видео: В Австралии местные жители героически спасают коал от огня

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