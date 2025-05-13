В ФРГ запретили группировку "Королевство Германия" и арестовали его предводителей
Полиция арестовала четырех членов радикальной группы "Королевство Германия", пытавшейся заменить современное немецкое государство. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ и прокуратуру.
Рейды против группировки "Королевство Германии" (Koenigreich Deutschland) состоялись после того, как МВД запретило группу, которая, по словам прокуроров, создала теневые учреждения для нового государства в соответствии с ультраправой идеологией, известной как движение Reichsbuerger.
По словам прокуроров, один из четырех арестованных был самопровозглашенным сувереном "Королевства Германия".
Разведка Германии установила наблюдение за движением Reichsbuerger в 2016 году после того, как один из ее членов застрелил полицейского во время рейда в его доме.
Пристальная проверка движения, охватывающего ряд конспирологических теорий, подвергающих сомнению легитимность современного немецкого государства, усилилась в декабре 2022 года, когда власти сорвали предварительные планы вооруженного переворота.
Сторонники группировки считают, что немецкая демократия является нелегитимным фасадом и что они граждане монархии, которая, как они утверждают, выстояла после поражения Германии в Первой мировой войне, несмотря на ее официальную отмену.
По словам министра внутренних дел Александра Добриндта, существующая десятилетия организация "Королевство Германия", в которой, как утверждается, около 6000 сторонников, имеет целью отделиться от Германии и создать контргосударство с собственной полицией и юрисдикцией.
"Мы говорим не о группе безвредных ностальгиков, а о криминальных структурах и преступной сети", — сказал Добриндт, добавив, что их преступная экономическая сеть давно была в центре внимания немецких властей.
В полиции заявили о задержании четырех мужчин. По данным прокуратуры, они являются главарями группировки, создавшей "псевдогосударственные структуры и учреждения", включая банковскую и страховую систему, орган, печатающий "вымышленные документы" и собственную валюту.
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