У ФРН заборонили угруповання "Королівство Німеччина" й заарештували його ватажків

Прихильники угруповання вважають, що вони є громадянами монархії, яка, як вони стверджують, вистояла після поразки Німеччини у Першій світовій війні

Поліція Німеччини (Фото: Fabian Bimmer/EPA)

Поліція заарештувала чотирьох членів радикальної групи "Королівство Німеччина", яка намагалася замінити сучасну німецьку державу. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН та прокуратуру.

Рейди проти угруповання "Королівство Німеччини" (Koenigreich Deutschland) відбулися після того, як МВС заборонило групу, яка, за словами прокурорів, створила тіньові установи для нової держави відповідно до ультраправої ідеології, відомої як рух Reichsbuerger.

За словами прокурорів, один із чотирьох заарештованих був самопроголошеним сувереном "Королівства Німеччина".

Розвідка Німеччини встановила спостереження за рухом Reichsbuerger у 2016 році після того, як один із її членів застрелив поліціянта під час рейду в його будинку.

Пильна перевірка руху, який охоплює низку конспірологічних теорій, що ставлять під сумнів легітимність сучасної німецької держави, посилилася в грудні 2022 року, коли влада зірвала попередні плани збройного перевороту.

Прихильники угруповання вважають, що німецька демократія є нелегітимним фасадом і що вони є громадянами монархії, яка, як вони стверджують, вистояла після поразки Німеччини в Першій світовій війні, попри її офіційне скасування.

За словами міністра внутрішніх справ Александра Добриндта, організація "Королівство Німеччина", що існує десятиліття, і яка, як стверджує, має близько 6000 прихильників, має на меті відокремитися від Німеччини та створити контрдержаву з власною поліцією та юрисдикцією.

"Ми говоримо не про групу нешкідливих ностальгіків, а про кримінальні структури та злочинну мережу", — сказав Добриндт, додавши, що їхня злочинна економічна мережа давно була в центрі уваги німецької влади.

У поліції заявили про затримання чотирьох чоловіків. За даними прокуратури, вони є ватажками угруповання, яке створило "псевдодержавні структури та установи", включаючи банківську та страхову систему, орган, що друкує "вигадані документи" та власну валюту.