В Германии волнуются из-за войны и проверяют укрытия, есть места на 0,5% немцев – Bild

В связи с войной России против Украины Министерство внутренних дел ФРГ приказало провести проверку укрытий. Об этом сообщает Bild.

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Согласно отчету, в Германии есть почти 480 000 мест в убежищах, которых хватит 0,5% населения. Всего было проверено 850 укрытий.

Отмечается, что с началом полномасштабной агрессии России против Украины немецкое правительство приостановило демонтаж хранилищ, которые должны были убрать еще в 2007 году, и взяло их на учет.

В период холодной войны, пишет Bild, в ФРГ насчитывалось около 2000 бомбоубежищ на 2,3 млн мест.

Количество укрытий в ГДР неизвестно.

24 мая 2023 года в Министерстве внутренних дел ФРГ сообщили, что из 2500 бежавших от мобилизации россиян призывного возраста лишь 55 получили убежище в Германии.

31 мая ФРГ закрыла четыре из пяти консульств России, а также свои консульства в РФ.

В тот же день в Германии впервые были депортированы россияне в РФ с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

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