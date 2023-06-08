UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Германии волнуются из-за войны и проверяют укрытия, есть места на 0,5% немцев – Bild

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 15:15
В Германии волнуются из-за войны и проверяют укрытия, есть места на 0,5% немцев – Bild - Фото
Бомбоубежище в Германии (Фото: pixabay)

В связи с войной России против Украины Министерство внутренних дел ФРГ приказало провести проверку укрытий. Об этом сообщает Bild.

Согласно отчету, в Германии есть почти 480 000 мест в убежищах, которых хватит 0,5% населения. Всего было проверено 850 укрытий.

Отмечается, что с началом полномасштабной агрессии России против Украины немецкое правительство приостановило демонтаж хранилищ, которые должны были убрать еще в 2007 году, и взяло их на учет.

В период холодной войны, пишет Bild, в ФРГ насчитывалось около 2000 бомбоубежищ на 2,3 млн мест.

Количество укрытий в ГДР неизвестно.

  • 24 мая 2023 года в Министерстве внутренних дел ФРГ сообщили, что из 2500 бежавших от мобилизации россиян призывного возраста лишь 55 получили убежище в Германии.
  • 31 мая ФРГ закрыла четыре из пяти консульств России, а также свои консульства в РФ.
  • В тот же день в Германии впервые были депортированы россияне в РФ с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Читайте также: Германия передала Украине первые гусеничные вездеходы Bandvagn 206

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германиявойнаукрытие
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 