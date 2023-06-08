RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Німеччині хвилюються через війну та перевіряють укриття, є місця на 0,5% німців – Bild

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 15:15
У Німеччині хвилюються через війну та перевіряють укриття, є місця на 0,5% німців – Bild - Фото
Бомбосховище у Німеччині (Фото: pixabay)

У зв'язку з війною Росії проти України Міністерство внутрішніх справ ФРН наказало здійснити перевірку укриттів. Про це повідомляє Bild.

Згідно зі звітом, у Німеччині є майже 480 000 місць у сховищах, яких вистачить 0,5% населення. Загалом було перевірено 850 укриттів.

Зазначається, що з початком повномасштабної агресії Росії проти України німецький уряд призупинив демонтаж сховищ, які мали прибрати ще у 2007 році, та взяв їх на облік.

У період холодної війни, пише Bild, у ФРН налічувалося близько 2000 бомбосховищ на 2,3 млн місць.

Кількість укриттів у НДР невідома.

  • 24 травня 2023 року у Міністерстві внутрішніх справ ФРН повідомили, що з 2500 росіян призовного віку, які втекли від мобілізації, лише 55 отримали притулок у Німеччині.
  • 31 травня ФРН закрила чотири з п'яти консульств Росії, а також свої консульства у РФ.
  • Того ж дня у Німеччині вперше депортували росіян до РФ з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також: Німеччина передала Україні перші гусеничні всюдиходи Bandvagn 206

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНімеччинаукриття
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 