У Німеччині хвилюються через війну та перевіряють укриття, є місця на 0,5% німців – Bild
08.06.2023, 15:15
Бомбосховище у Німеччині (Фото: pixabay)
У зв'язку з війною Росії проти України Міністерство внутрішніх справ ФРН наказало здійснити перевірку укриттів. Про це повідомляє Bild.
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Згідно зі звітом, у Німеччині є майже 480 000 місць у сховищах, яких вистачить 0,5% населення. Загалом було перевірено 850 укриттів.
Зазначається, що з початком повномасштабної агресії Росії проти України німецький уряд призупинив демонтаж сховищ, які мали прибрати ще у 2007 році, та взяв їх на облік.
У період холодної війни, пише Bild, у ФРН налічувалося близько 2000 бомбосховищ на 2,3 млн місць.
Кількість укриттів у НДР невідома.
- 24 травня 2023 року у Міністерстві внутрішніх справ ФРН повідомили, що з 2500 росіян призовного віку, які втекли від мобілізації, лише 55 отримали притулок у Німеччині.
- 31 травня ФРН закрила чотири з п'яти консульств Росії, а також свої консульства у РФ.
- Того ж дня у Німеччині вперше депортували росіян до РФ з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
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