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В Греции за Протасевичем следили агенты с российскими паспортами – Vice

03.06.2021, 11:35
В Греции за Протасевичем следили агенты с российскими паспортами – Vice - Фото
Роман Протасевич (фото - NEXTA)

В Греции за соосносвателем крупнейшего в Беларуси оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем следили агенты с российскими паспортами. Об этом сообщает Vice World News со ссылкой на источник из Министерства внутренних дел Греции.

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"После того, как мы собрали записи с камер видеонаблюдения в отелях, из Крита и в аэропорту, становится ясно, что их (Протасевича и его девушку Софию Сапегу, – ред.) отслеживали сотрудники спецслужб с российскими паспортами", – сказал источник.

Источник добавил, что, по мнению греческих правоохранителей, агенты действовали от имени Беларуси и помогли установить, что Протасевич находился на борту самолета, когда он пролетал над Беларусью.

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Марк Сировой
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