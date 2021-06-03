В Греции за Протасевичем следили агенты с российскими паспортами – Vice
В Греции за соосносвателем крупнейшего в Беларуси оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем следили агенты с российскими паспортами. Об этом сообщает Vice World News со ссылкой на источник из Министерства внутренних дел Греции.
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"После того, как мы собрали записи с камер видеонаблюдения в отелях, из Крита и в аэропорту, становится ясно, что их (Протасевича и его девушку Софию Сапегу, – ред.) отслеживали сотрудники спецслужб с российскими паспортами", – сказал источник.
Источник добавил, что, по мнению греческих правоохранителей, агенты действовали от имени Беларуси и помогли установить, что Протасевич находился на борту самолета, когда он пролетал над Беларусью.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с использованием истребителя обманом вынудил рейс Ryanair Афины – Вильнюс сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли Протасевича и его девушку Сапегу. В Беларуси заверяют, что получили письмо о минировании самолета от ХАМАС, в ЕС в это не верят, ХАМАС отрицает.
- Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что трудно поверить, что Россия не имеет отношения к инциденту с самолетом. В РФ назвали это заявление "русофобией".
- В ЕС решили закрыть свое небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
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