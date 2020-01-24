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В ходе удара Ирана по базам в Ираке пострадали 34 американца

В ходе удара Ирана по базам в Ираке пострадали 34 американца - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
24.01.2020, 20:37

Ранее Трамп заявлял, что "ни один американец не пострадал в результате атаки Ирана на объекты в Ираке"

Вследствие ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке 34 военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы. Об этом заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, сообщает АР.

17 из 34 военных до сих пор находятся под медицинским наблюдением, остальные вернулись к исполнению своих обязанностей.

По словам Хоффмана, военные не сообщили о симптомах сразу после удара, а в некоторых случаях о них стало известно спустя несколько дней.

Представитель Пентагона еще раз подтвердил, что никто не погиб в результате инцидента.

8 января президент США Дональд Трамп заявил, что "ни один американец не пострадал в результате атаки Ирана на объекты в Ираке".

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