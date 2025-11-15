В Индии девять человек погибли в результате взрыва в участке полиции – Reuters
Индия (Иллюстративное фото: Rajat Gupta/EPA)

По меньшей мере девять человек погибли и 29 получили ранения в результате взрыва в участке полиции в индийской части Кашмира поздно в пятницу, 14 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников в полиции.

Взрыв прогремел в тот момент, когда полицейские осматривали конфискованную взрывчатку. Это произошло через несколько дней после взрыва автомобиля в Нью-Дели, в результате которого погибло восемь человек.

Собеседники заявили, что большинство погибших в Кашмире были полицейскими, включая судебно-медицинских экспертов, которые исследовали взрывчатку. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

"Идентификация тел продолжается, поскольку некоторые из них полностью сгорели", – сообщил один из собеседников.

Он добавил, что интенсивность взрыва была такой, что некоторые части тел были найдены в соседних домах, примерно в 100-200 метрах от участка полиции.

Ожидается, что начальник полиции региона вскоре выступит на пресс-конференции по инциденту.

Ранее представитель местной полиции сообщил Reuters, что взрыв произошел в участке города Ноугам. По его словам, после взрыва там начался пожар.

Читайте также
В индийском Кашмире из-за оползня погибли по меньшей мере 30 паломников
полициявзрывИндия