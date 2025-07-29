Индия заявила о ликвидации боевиков, ответственных за убийство туристов в Кашмире
Индия заявила о ликвидации трех боевиков, ответственных за массовое убийство туристов вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму и Кашмир, в апреле 2025 года. Об этом сообщает CNN.
По словам индийского чиновника, боевиков убили 28 июля во время совместной операции индийской армии, Центральных резервных полицейских сил и полиции Джамма и Кашмира под названием "Махадев".
Как отметил министр внутренних дел Индии Амит Шах, все трое убитых были гражданами Пакистана.
СправкаРегион Кашмир – спорная область на северо-западе полуострова Индостан. Является "очагом напряжения" между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном. Сегодня Кашмир фактически разделен на две индийские союзные территории Джамму и Кашмир, а также Ладакх. Также есть самопровозглашенное непризнанное государство Азад-Кашмир ("свободный Кашмир") и область Гилгит-Балтистан ("северные территории") – их контролирует Пакистан. А территория Аксайчина находится под юрисдикцией Китайской Народной Республики.
- 22 апреля боевики напали в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.
- Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер.
- Министр обороны Пакистана отрицал причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения.
- Индия вечером 6 мая атаковала Пакистан в рамках операции "Синдур". Пакистан нанес ракетный удар в ответ.
- 10 мая Трамп заявивил, что при посредничестве его страны Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Впоследствии это подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде.
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