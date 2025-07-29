Индия заявила о ликвидации боевиков, ответственных за убийство туристов в Кашмире

В конце апреля вооруженные боевики открыли огонь по группе туристов, из-за чего погибли 26 человек

Раненые во время нападения в Кашмире (Фото: EPA/FAROOQ KHAN)

Индия заявила о ликвидации трех боевиков, ответственных за массовое убийство туристов вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму и Кашмир, в апреле 2025 года. Об этом сообщает CNN.

По словам индийского чиновника, боевиков убили 28 июля во время совместной операции индийской армии, Центральных резервных полицейских сил и полиции Джамма и Кашмира под названием "Махадев".

Как отметил министр внутренних дел Индии Амит Шах, все трое убитых были гражданами Пакистана.

Справка Регион Кашмир – спорная область на северо-западе полуострова Индостан. Является "очагом напряжения" между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном. Сегодня Кашмир фактически разделен на две индийские союзные территории Джамму и Кашмир, а также Ладакх. Также есть самопровозглашенное непризнанное государство Азад-Кашмир ("свободный Кашмир") и область Гилгит-Балтистан ("северные территории") – их контролирует Пакистан. А территория Аксайчина находится под юрисдикцией Китайской Народной Республики. Регион Кашмир – спорная область на северо-западе полуострова Индостан. Является "очагом напряжения" между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном. Сегодня Кашмир фактически разделен на две индийские союзные территории Джамму и Кашмир, а также Ладакх. Также есть самопровозглашенное непризнанное государство Азад-Кашмир ("свободный Кашмир") и область Гилгит-Балтистан ("северные территории") – их контролирует Пакистан. А территория Аксайчина находится под юрисдикцией Китайской Народной Республики.