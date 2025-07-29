Індія заявила про ліквідацію бойовиків, відповідальних за вбивство туристів у Кашмірі
Індія заявила про ліквідацію трьох бойовиків, відповідальних за масове вбивство туристів поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір, у квітні 2025 року. Про це повідомляє CNN.
За словами індійського високопосадовця, бойовиків вбили 28 липня під час спільної операції індійської армії, Центральних резервних поліцейських сил та поліції Джамму і Кашміру під назвою "Махадев".
Як зазначив міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах, всі троє вбитих були громадянами Пакистану.
ДовідкаРегіон Кашмір – спірна область на північному заході півострова Індостан. Є "осередком напруги" між країнами, що його займають, насамперед Індією і Пакистаном. Сьогодні Кашмір фактично поділено на дві індійські союзні території Джамму та Кашмір, а також Ладакх. Також є самопроголошена невизнана держава Азад-Кашмір ("вільний Кашмір") та область Гілгіт-Балтістан ("північні території") – їх контролює Пакистан. А територія Аксайчіна знаходиться під юрисдикцією Китайської Народної Республіки.
- 22 квітня бойовики напали в Кашмірі на групу туристів, унаслідок чого загинули 26 людей.
- Індія звинуватила в нападі Пакистан і вжила низку заходів.
- Міністр оборони Пакистану заперечував причетність країни до атаки в Кашмірі 22 квітня і закликав до міжнародного розслідування нападу.
- Індія увечері 6 травня атакувала Пакистан у межах операції Sindoor. Пакистан завдав ракетного удару у відповідь.
- 10 травня Трамп заявив, що за посередництва його країни Індія та Пакистан погодилися на повне й негайне припинення вогню. Згодом це підтвердили у Нью-Делі й Ісламабаді.
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