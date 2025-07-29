Індія заявила про ліквідацію бойовиків, відповідальних за вбивство туристів у Кашмірі

Наприкінці квітня озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів, через що загинули 26 людей

Поранені під час нападу у Кашмірі (Фото: EPA/FAROOQ KHAN)

Індія заявила про ліквідацію трьох бойовиків, відповідальних за масове вбивство туристів поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір, у квітні 2025 року. Про це повідомляє CNN.

За словами індійського високопосадовця, бойовиків вбили 28 липня під час спільної операції індійської армії, Центральних резервних поліцейських сил та поліції Джамму і Кашміру під назвою "Махадев".

Як зазначив міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах, всі троє вбитих були громадянами Пакистану.

Довідка Регіон Кашмір – спірна область на північному заході півострова Індостан. Є "осередком напруги" між країнами, що його займають, насамперед Індією і Пакистаном. Сьогодні Кашмір фактично поділено на дві індійські союзні території Джамму та Кашмір, а також Ладакх. Також є самопроголошена невизнана держава Азад-Кашмір ("вільний Кашмір") та область Гілгіт-Балтістан ("північні території") – їх контролює Пакистан. А територія Аксайчіна знаходиться під юрисдикцією Китайської Народної Республіки. Регіон Кашмір – спірна область на північному заході півострова Індостан. Є "осередком напруги" між країнами, що його займають, насамперед Індією і Пакистаном. Сьогодні Кашмір фактично поділено на дві індійські союзні території Джамму та Кашмір, а також Ладакх. Також є самопроголошена невизнана держава Азад-Кашмір ("вільний Кашмір") та область Гілгіт-Балтістан ("північні території") – їх контролює Пакистан. А територія Аксайчіна знаходиться під юрисдикцією Китайської Народної Республіки.