В Індії дев'ять людей загинуло внаслідок вибуху в дільниці поліції – Reuters

Індія (Ілюстративне фото: Rajat Gupta/EPA)

Щонайменше дев'ять людей загинуло та 29 отримали поранення внаслідок вибуху у дільниці поліції в індійській частині Кашміру пізно в п'ятницю, 14 листопада. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників у поліції.

Вибух пролунав в той момент, коли поліціянти оглядали конфісковану вибухівку. Це сталося через кілька днів після вибуху автомобіля в Нью-Делі, в результаті якого загинуло вісім людей.

Співрозмовники заявили, що більшість загиблих в Кашмірі були поліціянтами, включаючи судово-медичних експертів, які досліджували вибухівку. Деякі з поранених перебувають у критичному стані.

"Ідентифікація тіл триває, оскільки деякі з них повністю згоріли", – повідомив один зі співрозмовників.

Він додав, що інтенсивність вибуху була такою, що деякі частини тіл були знайдені в сусідніх будинках, приблизно за 100-200 метрів від дільниці поліції.

Очікується, що начальник поліції регіону незабаром виступить на пресконференції щодо інциденту.

Раніше представник місцевої поліції повідомив Reuters, що вибух стався у дільниці міста Ноугам. За його словами, після вибуху там почалася пожежа.

22 квітня 2025 року бойовики напали в Кашмірі на групу туристів, унаслідок чого загинули 26 людей. Індія звинуватила в нападі Пакистан і вжила низку заходів.

У липні Індія заявила про ліквідацію трьох бойовиків, відповідальних за масове вбивство туристів.