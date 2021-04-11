В Иране произошел теракт на заводе по обогащению ядерного топлива. Власти обещают ответить

Инцидент на иранском заводе по обогащению ядерного топлива в Натанзе произошел в результате теракта. Об этом заявил глава ядерной службы страны Али Акбар Салехи, передает Reuters.

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"Осуждая этот презренный шаг, Иран подчеркивает необходимость того, чтобы международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии разобрались с этим ядерным терроризмом, и оставляет за собой право принять меры против преступников", – сказал Салехи.

Отмечается, что вышеуказанный объект является центральным элементом иранской программы обогащения урана и находится под наблюдением инспекторов Международного агентства по атомной энергии, наблюдательного органа ООН в области ядерной энергетики.

Станислав Стороженко

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