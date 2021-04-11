В Иране произошел теракт на заводе по обогащению ядерного топлива. Власти обещают ответить
Инцидент на иранском заводе по обогащению ядерного топлива в Натанзе произошел в результате теракта. Об этом заявил глава ядерной службы страны Али Акбар Салехи, передает Reuters.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Осуждая этот презренный шаг, Иран подчеркивает необходимость того, чтобы международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии разобрались с этим ядерным терроризмом, и оставляет за собой право принять меры против преступников", – сказал Салехи.
Отмечается, что вышеуказанный объект является центральным элементом иранской программы обогащения урана и находится под наблюдением инспекторов Международного агентства по атомной энергии, наблюдательного органа ООН в области ядерной энергетики.
- 15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки и возобновил работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке. В июне 2020-го объемы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимиты, установленные соглашением 2015 года.
- 4 января 2021-го Иран начал обогащать уран до 20%, по условиям ядерной сделки этот уровень не должен превышать 4%.
- 7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.
- Сегодня стало известно, что на ядерном объекте в иранском Натанзе произошел инцидент в результате проблем с распределительной сетью.
Комментарии