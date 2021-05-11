В Иране убили гея. 20-летнего мужчину могли обезглавить его братья: фото – Радио Свобода
В Иране местного жителя Алирезу Монфареда убили якобы его братья, которые узнали о гомосексуальности 20-летнего родственника. Об этом сообщило Радио Фарда, местный филиал Радио Свобода.
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Гомосексуальность в Иране наказуема: за нее грозит смертная казнь, из-за чего сексуальные меньшинства тщательно скрывают ориентацию.
По данным агентства, члены семьи Монфареда могли выяснить, что его исключили из армии якобы за сексуальную ориентацию, и после этого 4 мая убили мужчину у города Ахваз в провинции Хузестан.
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Сообщается, что в этом могли принимать участие родной брат и двоюродные братья Алирезы. Радио Фарда уточняет, что, по некоторым сведениям, его убили с особой жестокостью – обезглавив.
Ранее в сети появились аудиозаписи, где якобы Монфаред рассказывает партнеру и другим людям, как родственники угрожают ему, из-за чего он хочет бежать из страны.
Позднее партнер убитого Агхил Абайят заявил на Радио Свободная Европа, что Алиреза надеялся 8 мая выехать к нему в Турцию.
По этому делу в Иране арестованы три человека.
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