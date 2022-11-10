В Иране заявили о создании ракеты, способной обходить самые передовые системы ПВО

В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили о создании гиперзвуковой баллистической ракеты, которая якобы может обходить передовые системы противовоздушной обороны. Об этом сказал командующий силами КСИР бригадный генерал Амир Али Гаджизаде, сообщает иранское агентство Tasnim.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он добавил, что баллистическая ракета имеет высокую скорость и может маневрировать под и над земной атмосферой.

Командующий отметил, что новая ракета якобы способна обходить все системы ПВО. "Я не думаю, что за десятки лет будет найдена какая-либо технология, способная ей противостоять", – сказал Гаджизаде.

Читайте также: Иран начнет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время — разведка

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.