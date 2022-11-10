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В Иране заявили о создании ракеты, способной обходить самые передовые системы ПВО

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 15:34
В Иране заявили о создании ракеты, способной обходить самые передовые системы ПВО - Фото
Военнослужащие КСИР (скриншот из программы CSIS)

В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили о создании гиперзвуковой баллистической ракеты, которая якобы может обходить передовые системы противовоздушной обороны. Об этом сказал командующий силами КСИР бригадный генерал Амир Али Гаджизаде, сообщает иранское агентство Tasnim.

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Он добавил, что баллистическая ракета имеет высокую скорость и может маневрировать под и над земной атмосферой.

Командующий отметил, что новая ракета якобы способна обходить все системы ПВО. "Я не думаю, что за десятки лет будет найдена какая-либо технология, способная ей противостоять", – сказал Гаджизаде.

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Вадим Ребрина
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Иран оружие пво ракета КСИР
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