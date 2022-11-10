В Иране заявили о создании ракеты, способной обходить самые передовые системы ПВО
В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили о создании гиперзвуковой баллистической ракеты, которая якобы может обходить передовые системы противовоздушной обороны. Об этом сказал командующий силами КСИР бригадный генерал Амир Али Гаджизаде, сообщает иранское агентство Tasnim.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он добавил, что баллистическая ракета имеет высокую скорость и может маневрировать под и над земной атмосферой.
Командующий отметил, что новая ракета якобы способна обходить все системы ПВО. "Я не думаю, что за десятки лет будет найдена какая-либо технология, способная ей противостоять", – сказал Гаджизаде.
- 7 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины в виде поставок России сотен дронов. Президенту Зеленскому было предложено разорвать дипломатические отношения с Ираном.
- 2 ноября Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет "безжалостной", если Иран не откажется от поставок оружия России.
- До 5 ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.
Читайте также: Иран начнет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время — разведка
Комментарии