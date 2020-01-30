В Китае заявили о наказании нежелающих лечиться от коронавируса

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В провинции Хубэй, которая больше других в Китае пострадала от вспышки коронавируса 2019-nCoV, ввели наказания за препятствование работе медучреждений. Об этом говорится в сообщении департамента общественной безопасности страны.

Будут привлекать к уголовной ответственности те лица, у которых выявлено заражение или подозрение на заболевание, но они отказываются от карантина или лечения.

Могут быть привлечены к уголовной ответственности носители нового коронавируса, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.

Будут также наказываться лица за преднамеренное причинение вреда медперсоналу, нападение на медперсонал, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание медиков.

Власти также запретили приносить в медучреждения погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (традиционно в Китае на похоронах жгут бумажные купюры, - ред.), развешивать баннеры, загораживать вход в больницы.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

С 23 января в городах провинции Хубэй, очаге вспышки вируса, начали вводить карантин. Режим отличается в зависимости от решений властей конкретного города. В Ухане, в частности отменили рейсы отбывающих самолетов, автобусов и поездов.

30 января сообщалось , что в Китае за последние сутки скончались 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV , общее число жертв достигло уже 170 человек.

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