В Китае заявили о наказании нежелающих лечиться от коронавируса

В провинции Хубэй, которая больше других в Китае пострадала от вспышки коронавируса 2019-nCoV, ввели наказания за препятствование работе медучреждений. Об этом говорится в сообщении департамента общественной безопасности страны.
Будут привлекать к уголовной ответственности те лица, у которых выявлено заражение или подозрение на заболевание, но они отказываются от карантина или лечения.
Могут быть привлечены к уголовной ответственности носители нового коронавируса, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.
Будут также наказываться лица за преднамеренное причинение вреда медперсоналу, нападение на медперсонал, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание медиков.
Власти также запретили приносить в медучреждения погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (традиционно в Китае на похоронах жгут бумажные купюры, - ред.), развешивать баннеры, загораживать вход в больницы.
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