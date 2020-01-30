Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Китае заявили о наказании нежелающих лечиться от коронавируса

В Китае заявили о наказании нежелающих лечиться от коронавируса - Фото
Фото: Xiong Qi/Xinhua/EPA
30.01.2020, 10:23

Речь идет об уголовном преследовании в стране тех, кто избегает лечения, наносит вред медперсоналу и намеренно распространяет коронавирус 2019-nCoV

В  провинции Хубэй, которая больше других в Китае пострадала от вспышки коронавируса 2019-nCoV, ввели наказания за препятствование работе медучреждений. Об этом говорится в сообщении департамента общественной безопасности страны.

Будут привлекать к уголовной ответственности те лица, у которых выявлено заражение или подозрение на заболевание, но они отказываются от карантина или лечения.

Могут быть привлечены к уголовной ответственности носители нового коронавируса, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.

Будут также наказываться лица за преднамеренное причинение вреда медперсоналу, нападение на медперсонал, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание медиков.

Власти также запретили приносить в медучреждения погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (традиционно в Китае на похоронах жгут бумажные купюры, - ред.), развешивать баннеры, загораживать вход в больницы.

Читайте хронику LIGA.netНовый коронавирус из Китая: все главные новости

 

Еще по теме
Напишите нам
уголовная отвественность Китай наказание коронавирус 2019-nCoV
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 