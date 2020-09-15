UA

В Кремле заявили, что отводят свой резерв силовиков от границы с Беларусью

15.09.2020, 18:00
В Кремле заявили, что отводят свой резерв силовиков от границы с Беларусью - Фото
Лукашенко и Путин на встрече (скриншот с видеотрансляции на RT)

Такая договоренность якобы была достигнута 14 сентября на встрече Путина и Лукашенко в Сочи

Резерв российских силовиков, созданный Москвой по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко, будет отведен от границы с Беларусью и направлен в места постоянной дислокации. Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такая договоренность была достигнута 14 сентября на встрече Путина и Лукашенко в Сочи, передает Интерфакс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-беларуской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сказал Песков.

  • 27 августа Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв российских силовиков, которые "помогут Беларуси при необходимости".
  • Правительство Польши призвало Путина "немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь".
  • Канцлер Германии Ангела Меркель высказала надежду, что российские силовики не будут использованы в Беларуси.
  • 14 сентября в Сочи прошли переговоры Путина и Лукашенко. Президент РФ старался больше говорить об экономике, торговых отношениях, Лукашенко же в основном затрагивал политические вопросы, связанные с текущей ситуацией в Беларуси.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
владимир путин беларусь александр лукашенко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мовна конкуренція. Засновник sweet.tv про те, навіщо дублювати кіно українською

Мовна конкуренція. Засновник sweet.tv про те, навіщо дублювати кіно українською
 