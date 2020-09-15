В Кремле заявили, что отводят свой резерв силовиков от границы с Беларусью
Такая договоренность якобы была достигнута 14 сентября на встрече Путина и Лукашенко в Сочи
Резерв российских силовиков, созданный Москвой по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко, будет отведен от границы с Беларусью и направлен в места постоянной дислокации. Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такая договоренность была достигнута 14 сентября на встрече Путина и Лукашенко в Сочи, передает Интерфакс.
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"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-беларуской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сказал Песков.
- 27 августа Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв российских силовиков, которые "помогут Беларуси при необходимости".
- Правительство Польши призвало Путина "немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь".
- Канцлер Германии Ангела Меркель высказала надежду, что российские силовики не будут использованы в Беларуси.
- 14 сентября в Сочи прошли переговоры Путина и Лукашенко. Президент РФ старался больше говорить об экономике, торговых отношениях, Лукашенко же в основном затрагивал политические вопросы, связанные с текущей ситуацией в Беларуси.
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