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В Латвии запретили тканевые маски в общественных местах – надо медицинские или респираторы

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 20:22
В Латвии запретили тканевые маски в общественных местах – надо медицинские или респираторы - Фото
Иллюстративное фото: EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

В Латвии с 25 января вводится запрет на ношение защитных тканевых масок в общественных местах, вместо них надо будет использовать медицинские маски или респираторы FFP2. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на постановление Кабинета министров.

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До сих пор тканевые маски наравне с медицинскими масками и респираторами в Латвии признавали достаточным средством защиты от заражения коронавирусной инфекцией.

Латвийское правительство сослалось на исследования, которые свидетельствуют о неэффективности тканевых масок.

Поэтому в общественных местах можно будет пользоваться только медицинскими масками или респираторами FFP2.

На детей до 12 лет это правило распространяться не будет.

По решению латвийского правительства, до 25 января государство предоставит каждому малообеспеченному гражданину по 50 медицинских масок, чтобы ему хватило на два месяца.

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Наталия Медведева
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Латвия коронавирус
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