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18.07.2019, 12:09

В Литве будут переизбирать премьера

В Литве будут переизбирать премьера - Фото
Гитанас Науседа (фото - ru.delfi.lt)

В стране пройдут перестановки в правительстве

В обновленном правительстве Литвы изменится не один министр, в связи с чем в парламенте состоится не только голосование по повторному избранию Саулюса Сквернялиса премьер-министром, но и по правительственной программе. Об этом сообщает Европейская правда.

"Я могу сказать, что сменится более чем один министр. Очевидно, все идет к тому, что в Сейме придется еще раз проголосовать по неизмененной правительственной программе", - отметил премьер-министр.

Эта процедура необходима, поскольку с момента получения полномочий правительством Сквернялиса в 2016 году изменится более половины министров.

Сквернялис 9 июля после встречи с новоизбранным президентом Гитанасом Науседей сообщил о намерении остаться на своем посту, несмотря на то, что в мае сказал, что покинет его и продолжит работу в качестве члена парламента.

Президент Литвы уточнил, что состав обновленного правительства станет известен в ближайшие дни, передает Delfi.

12 мая в Литве проходили президентские выборы и два референдума - о двойном гражданстве и о сокращении числа членов парламента. В первом туре за пост президента страны боролись девять кандидатов.

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Теги: саулюс сквернялис, литва, Гитанас Науседа
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