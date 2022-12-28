В Минске тренируются переходить с мирного на военное время – фото

В Минске военнослужащие армии Беларуси тренируются переходить с мирного на военное время. Об этом рассказали в Минобороны страны-союзницы российских оккупантов.

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Мероприятие проходит "в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности".

Основная цель, заверили в Минской военной комендатуре, – "проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора . 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко , что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

Судя по снимкам, союзники россиян отрабатывали в военкомате мобилизацию, установление контрольно-пропускного режима, построение и изготовку к стрельбе.

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Євген Пилипенко

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