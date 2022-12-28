В Минске тренируются переходить с мирного на военное время – фото
В Минске военнослужащие армии Беларуси тренируются переходить с мирного на военное время. Об этом рассказали в Минобороны страны-союзницы российских оккупантов.
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Мероприятие проходит "в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности".
Основная цель, заверили в Минской военной комендатуре, – "проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".
Судя по снимкам, союзники россиян отрабатывали в военкомате мобилизацию, установление контрольно-пропускного режима, построение и изготовку к стрельбе.
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