UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Минске тренируются переходить с мирного на военное время – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 11:53
В Минске тренируются переходить с мирного на военное время – фото - Фото
Фото: МО РБ

В Минске военнослужащие армии Беларуси тренируются переходить с мирного на военное время. Об этом рассказали в Минобороны страны-союзницы российских оккупантов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Мероприятие проходит "в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности".

Основная цель, заверили в Минской военной комендатуре, – "проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. 

Судя по снимкам, союзники россиян отрабатывали в военкомате мобилизацию, установление контрольно-пропускного режима, построение и изготовку к стрельбе.

Читайте также: Украина укрепляет границу с Беларусью, минирует местность и готова ко всем сценариям – ГПСУ

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь мобилизация минск военное положение ось зла
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 