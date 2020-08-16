В НАТО следят за ситуацией в Беларуси, но силы у ее границ не наращивают

Присутствие НАТО в восточной Европе носит строго оборонительный и пропорциональный характер, заявили в альянсе

НАТО отвергло заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что альянс наращивает военную мощь у западной границы этой страны, но отметило при этом, что внимательно следит за ситуацией. Об этом сообщает Reuters.

"Наращивания сил НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части альянса не является угрозой для какой-либо страны. Оно носит строго оборонительный и пропорциональный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира", – заявила представитель НАТО Оана Лунгеску, призвав Беларусь уважать основные свободы, включая право на мирный протест.

15 августа на совещании в Минске Лукашенко заявил , что против Беларуси якобы "разворачивается агрессия", и отметил, что "надо связаться с Путиным", чтобы "переговорить".

, что против Беларуси якобы "разворачивается агрессия", и отметил, что "надо связаться с Путиным", чтобы "переговорить". Через некоторое время пресс-служба Лукашенко действительно сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным.

о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным. Позже Лукашенко заявил , что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз. Кроме того, Вооруженные силы якобы доложили Лукашенко о "наращивании военного компонента" у западных границ страны. Лукашенко обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил отреагировать на это.

в соседних с Беларусью странах и поручил отреагировать на это. 16 августа Лукашенко заявил, что танки и самолеты НАТО дислоцированы в 15 минутах от беларусской границы.

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Наталия Медведева

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