В НАТО следят за ситуацией в Беларуси, но силы у ее границ не наращивают
Присутствие НАТО в восточной Европе носит строго оборонительный и пропорциональный характер, заявили в альянсе
НАТО отвергло заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что альянс наращивает военную мощь у западной границы этой страны, но отметило при этом, что внимательно следит за ситуацией. Об этом сообщает Reuters.
"Наращивания сил НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части альянса не является угрозой для какой-либо страны. Оно носит строго оборонительный и пропорциональный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира", – заявила представитель НАТО Оана Лунгеску, призвав Беларусь уважать основные свободы, включая право на мирный протест.
- 15 августа на совещании в Минске Лукашенко заявил, что против Беларуси якобы "разворачивается агрессия", и отметил, что "надо связаться с Путиным", чтобы "переговорить".
- Через некоторое время пресс-служба Лукашенко действительно сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным.
- Позже Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.
- Кроме того, Вооруженные силы якобы доложили Лукашенко о "наращивании военного компонента" у западных границ страны. Лукашенко обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил отреагировать на это.
- 16 августа Лукашенко заявил, что танки и самолеты НАТО дислоцированы в 15 минутах от беларусской границы.
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