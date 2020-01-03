Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В ООН отреагировали на убийство США иранского генерала Сулеймани

В ООН отреагировали на убийство США иранского генерала Сулеймани - Фото
Агнес Калламард (фото - EPA)
03.01.2020, 15:43

Спецдокладчик по внесудебным казням объяснила ситуацию с точки зрения международного права

Убийство американскими военными иранского генерала Касефа Сулеймани и одного главарей иракских ополченцев Абу Махди аль-Мухандиса может нарушать международное право. Об этом написала в Twitter спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард.

По ее словам, использование беспилотников для целенаправленного убийства "почти никогда не будет законным" вне активных боевых действий.

Она считает, что оправдание убийства упреждающей самообороной вряд ли может применяться в этом случае. Условием для такого оправдания является "мгновенная, непреодолимая и не оставляющая времени на выбор средств и обсуждение ситуация". Объяснение Пентагона, что Сулеймани якобы разрабатывал планы атак на дипломатов и военных США под эту категорию не попадает.

Читайте также: Премьер-министр Ирака: Убийство Сулеймани подожгло фитиль войны

"Тот, кто убил двух мужчин, должен будет продемонстрировать, что эти лица представляли неизбежную угрозу для других. Прошлое участие человека в "террористических" нападениях не является достаточным, чтобы сделать его внесудебное убийство законным", - объясняет Калламард.

Также она отметила, что вместе с Сулеймани погибли и сопутствующие его люди, что является "абсолютно противоправным".

Смотрите также: Убийство генерала Сулеймани: фото и видео с места ракетного удара

Напишите нам
ООН Иран авиаудар генерал Касем Сулеймани убйиство агнес калламард Абу Махди аль-Мухандис
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 