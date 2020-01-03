В ООН отреагировали на убийство США иранского генерала Сулеймани

Агнес Калламард (фото - EPA)

Убийство американскими военными иранского генерала Касефа Сулеймани и одного главарей иракских ополченцев Абу Махди аль-Мухандиса может нарушать международное право. Об этом написала в Twitter спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард.

По ее словам, использование беспилотников для целенаправленного убийства "почти никогда не будет законным" вне активных боевых действий.

Она считает, что оправдание убийства упреждающей самообороной вряд ли может применяться в этом случае. Условием для такого оправдания является "мгновенная, непреодолимая и не оставляющая времени на выбор средств и обсуждение ситуация". Объяснение Пентагона, что Сулеймани якобы разрабатывал планы атак на дипломатов и военных США под эту категорию не попадает.

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"Тот, кто убил двух мужчин, должен будет продемонстрировать, что эти лица представляли неизбежную угрозу для других. Прошлое участие человека в "террористических" нападениях не является достаточным, чтобы сделать его внесудебное убийство законным", - объясняет Калламард.

Также она отметила, что вместе с Сулеймани погибли и сопутствующие его люди, что является "абсолютно противоправным".

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