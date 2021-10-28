В Пентагоне встревожены запуском гиперзвуковой ракеты Китая. Сравнивают с 1957 годом

Пентагон встревожен испытаниями гиперзвуковой ракеты Китая и сравнивает ситуацию с 1957 годом, когда в условиях холодной войны СССР запустил в космос спутник. Соответствующее заявление в интервью Bloomberg сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"То, что мы увидели, было очень знаменательным событием – испытанием системы гиперзвукового оружия. И это очень тревожно", – сказал он.

Милли сказал, что ситуация близка к той, которая была в 1957 году, когда СССР запустил в космос спутник и вырвался вперед в космической гонке на фоне холодной войны. Такое сравнение показывает глубину обеспокоенности Пентагона работой Китая над гиперзвуковым оружием, считают журналисты.

В то же время спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что для США технология гиперзвуковых ракет не чужда – у Вашингтона есть оборонительные возможности, которые необходимо отточить и улучшить.

Милли же отметил, что Китай быстро расширяет свои силы в космосе, киберпространстве, на суше, море и в воздухе. По его словам, КНР проделал путь от очень большой крестьянской армии в 1979 году до очень способных вооруженных сил.

"По мере продвижения вперед – в течение следующих 10, 20, 25 лет – у меня нет никаких сомнений в том, что самой большой геостратегической проблемой для США станет Китай. Они создали действительно серьезную армию", – добавил он.

17 октября Financial Times со ссылкой на пять источников сообщила, что Китай испытал способную нести ядерный заряд гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар. Эксперты отмечали, что теоретически эта ракета может облетать Южный полюс. Потенциально это может стать проблемой для США, чьи силы ПВО сконцентрированы на севере.

Китай отрицает информацию о запуске гиперзвуковой ракеты. Пекин настаивает, что это было обычное испытание космического корабля.

20 октября армия США провели успешные испытания прототипов компонентов гиперзвукового оружия, которые послужат основой для разработки нового вооружения.

Читайте также: Байден: Си Цзиньпин уверен, что Китай будет "владеть США" через 10-15 лет

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.