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В Пентагоне встревожены запуском гиперзвуковой ракеты Китая. Сравнивают с 1957 годом

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 07:20
В Пентагоне встревожены запуском гиперзвуковой ракеты Китая. Сравнивают с 1957 годом - Фото
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Пентагон встревожен испытаниями гиперзвуковой ракеты Китая и сравнивает ситуацию с 1957 годом, когда в условиях холодной войны СССР запустил в космос спутник. Соответствующее заявление в интервью Bloomberg сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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"То, что мы увидели, было очень знаменательным событием – испытанием системы гиперзвукового оружия. И это очень тревожно", – сказал он.

Милли сказал, что ситуация близка к той, которая была в 1957 году, когда СССР запустил в космос спутник и вырвался вперед в космической гонке на фоне холодной войны. Такое сравнение показывает глубину обеспокоенности Пентагона работой Китая над гиперзвуковым оружием, считают журналисты.

В то же время спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что для США технология гиперзвуковых ракет не чужда – у Вашингтона есть оборонительные возможности, которые необходимо отточить и улучшить.

Милли же отметил, что Китай быстро расширяет свои силы в космосе, киберпространстве, на суше, море и в воздухе. По его словам, КНР проделал путь от очень большой крестьянской армии в 1979 году до очень способных вооруженных сил.

"По мере продвижения вперед – в течение следующих 10, 20, 25 лет – у меня нет никаких сомнений в том, что самой большой геостратегической проблемой для США станет Китай. Они создали действительно серьезную армию", – добавил он.  

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Марк Сировой
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пентагон ракета гиперзвуковое оружие Марк Милли армия китая
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