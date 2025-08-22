В Польше откроют новый учебный лагерь, где будут тренировать украинских военных

Учебный лагерь на территории Польши строят в рамках миссии НАТО при участии Норвегии

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: X-аккаунт Минобороны)

В Польше завершается строительство большого учебного лагеря, где, в частности, будут тренироваться украинские военные. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Сегодня мы находимся на полигоне, где строим большой учебный лагерь – место для обучения польских и украинских войск", – заявил министр.

По его словам, это миссия, которую в рамках НАТО Норвегия решила выполнять в партнерстве с Польшей.

"Это также наша философия – мы хотим помочь Украине на польской территории. Это партнерство с Норвегией приносит положительные результаты", – акцентировал Косиняк-Камыш.

Министр рассказал, что строительство учебного лагеря стартовало в июле. Завершить работы планируется до 1 сентября.

"И первый учебный курс для украинских войск начнется здесь, на польской территории. Конечно, не первый, поскольку обучение продолжается уже много месяцев, но первый в этом лагере – построенном вместе с нашими норвежскими союзниками", – резюмировал он.

18 июля 2025 года сообщалось, что Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на самолетах Mirage.

19 августа Каллас рассказала, какие гарантии безопасности для Украины будет предлагать ЕС. В частности, речь идет об обучении украинских военных и инвестициях в оборонную промышленность страны.