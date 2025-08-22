У Польщі відкриють новий навчальний табір, де тренуватимуть українських військових
У Польщі завершується будівництво великого навчального табору, де, зокрема, тренуватимуться українські військові. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
"Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий навчальний табір – місце для навчання польських та українських військ", – заявив міністр.
За його словами, це місія, яку в межах НАТО Норвегія вирішила виконувати у партнерстві з Польщею.
"Це також наша філософія – ми хочемо допомогти Україні на польській території. Це партнерство з Норвегією приносить позитивні результати", – акцентував Косіняк-Камиш.
Міністр розповів, що будівництво навчального табору стартувало в липні. Завершити роботи планується до 1 вересня.
"І перший навчальний курс для українських військ розпочнеться тут, на польській території. Звичайно, не перший, оскільки навчання тривають уже багато місяців, але перший у цьому таборі – побудованому разом з нашими норвезькими союзниками", – резюмував він.
- 18 липня 2025 року повідомлялося, що Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на літаках Mirage.
- 19 серпня Каллас розповіла, які гарантії безпеки для України пропонуватиме ЄС. Зокрема, йдеться про навчання українських військових й інвестиції в оборонну промисловість країни.
Коментарі (0)