У Польщі відкриють новий навчальний табір, де тренуватимуть українських військових

Навчальний табір на території Польщі будують в межах місії НАТО за участі Норвегії

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: X-акаунт Міноборони)

У Польщі завершується будівництво великого навчального табору, де, зокрема, тренуватимуться українські військові. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий навчальний табір – місце для навчання польських та українських військ", – заявив міністр.

За його словами, це місія, яку в межах НАТО Норвегія вирішила виконувати у партнерстві з Польщею.

"Це також наша філософія – ми хочемо допомогти Україні на польській території. Це партнерство з Норвегією приносить позитивні результати", – акцентував Косіняк-Камиш.

Міністр розповів, що будівництво навчального табору стартувало в липні. Завершити роботи планується до 1 вересня.

"І перший навчальний курс для українських військ розпочнеться тут, на польській території. Звичайно, не перший, оскільки навчання тривають уже багато місяців, але перший у цьому таборі – побудованому разом з нашими норвезькими союзниками", – резюмував він.

