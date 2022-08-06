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В России арестовывают ученых. Взяли и "топа" по гиперзвуковым ракетам

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 14:51
В России арестовывают ученых. Взяли и
Александр Шиплюк (фото - Институт теоретической и прикладной механики РАН)

В России задержали ученого Александра Шиплюка по подозрению в госизмене, сообщили российские пропагандистские СМИ. Это как минимум третий арест ученого в РФ за последнее время, передает CNN.

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В CNN называют Шиплюка ведущим российским ученым по разработке гиперзвуковых ракет. Он является директором Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук.

Также он возглавляет лабораторию с уникальными аэродинамическими трубами, которые имитируют гиперзвуковые условия.

В пропагандистских росСМИ сообщили, что Шиплюк задержан по подозрению в госизмене и доставлен в СИЗО Лефортово в Москве.

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CNN же отмечает, что 27 июня арестовали главного научного сотрудника этого института Анатолия Маслова. Его подозревают в передаче секретных данных, связанных с гиперзвуковыми ракетами.

Кроме того, 30 июня суд Новосибирска арестовал ученого Дмитрия Колкера из Института лазерной физики Сибирского отделения РАН. По сообщениям Reuters, его подозревали в госизмене якобы за сотрудничество со спецслужбами Китая. Колкер болел раком и умер через два дня после ареста при переводе из СИЗО.

СПРАВКА. Гиперзвуковые ракеты движутся со скоростью в пять раз превышающей скорость звука (6100 км/ч). Межконтинентальные баллистические ракеты летят быстрее, однако их траектория более предсказуема, что делает их более легкой целью для перехвата.

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Марк Сировой
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