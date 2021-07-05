В России будут собирать генетические данные о гражданах: вводят цифровой геномный паспорт
05.07.2021, 08:44
Иллюстрация: pixabay.com
Российский Минздрав решил собирать генетические профили граждан, начиная с новорожденных: туда войдет расшифровка генетического кода пациента. Об этом заявил местный министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает пропагандистский ресурс ТАСС.
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По его словам, это делается для "профилактической направленности и раннего выявления" болезней.
"Стартует еще один проект, когда, в том числе у новорожденного, делаем генетический профиль", – сказал Мурашко.
Он уточнил, что с помощью биотехнологий создадут "своего рода цифровой паспорт: оцифрованный генетический паспорт человека".
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