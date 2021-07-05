В России будут собирать генетические данные о гражданах: вводят цифровой геномный паспорт

Российский Минздрав решил собирать генетические профили граждан, начиная с новорожденных: туда войдет расшифровка генетического кода пациента. Об этом заявил местный министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, это делается для "профилактической направленности и раннего выявления" болезней.

"Стартует еще один проект, когда, в том числе у новорожденного, делаем генетический профиль", – сказал Мурашко.

Он уточнил, что с помощью биотехнологий создадут "своего рода цифровой паспорт: оцифрованный генетический паспорт человека".

Читайте также: Внезапно. Тестикулы и мозг человека содержат наибольшее количество общих белков

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.