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В России будут собирать генетические данные о гражданах: вводят цифровой геномный паспорт

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 08:44
В России будут собирать генетические данные о гражданах: вводят цифровой геномный паспорт - Фото
Иллюстрация: pixabay.com

Российский Минздрав решил собирать генетические профили граждан, начиная с новорожденных: туда войдет расшифровка генетического кода пациента. Об этом заявил местный министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

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По его словам, это делается для "профилактической направленности и раннего выявления" болезней.

"Стартует еще один проект, когда, в том числе у новорожденного, делаем генетический профиль", – сказал Мурашко.

Он уточнил, что с помощью биотехнологий создадут "своего рода цифровой паспорт: оцифрованный генетический паспорт человека".

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Евгений Пилипенко
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