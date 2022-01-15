В России по запросу США задержали хакеров из группировки REvil. Белый дом "доволен"
Белый дом "доволен" задержанием в России членов хакерской группировки REvil, которые причастны к ряду масштабных атак на американские компании, в частности, на трубопровод Colonial Pipeline. Об этом заявил высокопоставленный чиновник США на брифинге.
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США "приветствуют, что Кремль предпринимает меры для борьбы" с хакерами. "Насколько мы понимаем, один из арестованных несет ответственность за нападение на Colonial Pipeline прошлой весной. Мы стремимся к тому, чтобы те, кто проводит атаки против американцев, предстали перед судом", – сказал чиновник.
Он отметил, что "на наш взгляд, это не связано с тем, что происходит между Россией и Украиной": "Я не говорю о мотивах Кремля, но мы довольны этими первоначальными действиями. Мы также очень четко заявили: если Россия продолжит вторжение в Украину, мы возложим на нее серьезные издержки по согласованию с нашими союзниками и партнерами".
Вчера в России по запросу США задержали 14 хакеров из группировки REvil. Их считают причастными к ряду масштабных атак на американские компании. Например, в июле 2021 года хакеры заразили тысячи жертв как минимум в 17 странах, используя софт, который удаленно управляет IT-инфраструктурой. Они требовали $70 млн.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры атаковали сайты украинских министерств, правительственный портал, портал судебной власти, судебные реестры и сайт Дия. Часть сайтов отключили для "недопущения расширения атаки", после полудня 14 января они все еще не работали. Кибератака охватила около 70 сайтов центральных и региональных органов власти и стала мощнейшей за последние четыре года.
- Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что атака могла быть делом рук российских хакеров.
- Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры предположил, что за хакерской атакой стоит Россия.
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