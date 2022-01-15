В России по запросу США задержали хакеров из группировки REvil. Белый дом "доволен"

Белый дом "доволен" задержанием в России членов хакерской группировки REvil, которые причастны к ряду масштабных атак на американские компании, в частности, на трубопровод Colonial Pipeline. Об этом заявил высокопоставленный чиновник США на брифинге.

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США "приветствуют, что Кремль предпринимает меры для борьбы" с хакерами. "Насколько мы понимаем, один из арестованных несет ответственность за нападение на Colonial Pipeline прошлой весной. Мы стремимся к тому, чтобы те, кто проводит атаки против американцев, предстали перед судом", – сказал чиновник.

Он отметил, что "на наш взгляд, это не связано с тем, что происходит между Россией и Украиной": "Я не говорю о мотивах Кремля, но мы довольны этими первоначальными действиями. Мы также очень четко заявили: если Россия продолжит вторжение в Украину, мы возложим на нее серьезные издержки по согласованию с нашими союзниками и партнерами".

Вчера в России по запросу США задержали 14 хакеров из группировки REvil. Их считают причастными к ряду масштабных атак на американские компании. Например, в июле 2021 года хакеры заразили тысячи жертв как минимум в 17 странах, используя софт, который удаленно управляет IT-инфраструктурой. Они требовали $70 млн.

В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры атаковали сайты украинских министерств, правительственный портал, портал судебной власти, судебные реестры и сайт Дия. Часть сайтов отключили для "недопущения расширения атаки", после полудня 14 января они все еще не работали. Кибератака охватила около 70 сайтов центральных и региональных органов власти и стала мощнейшей за последние четыре года.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что атака могла быть делом рук российских хакеров.

Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры предположил, что за хакерской атакой стоит Россия.

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Владислав Сердюк

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