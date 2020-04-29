В шведском городе придумали, как сорвать массовые гуляния в Вальпургиеву ночь

Фото: ЕРА

Власти шведского города Лунд решили разбросать в главном парке куриный помет, чтобы отвадить местных жителей от массовых собраний в Вальпургиеву ночь (ночь на 1 мая), которую во многих западноевропейских странах неофициально отмечают как праздник весны. Об этом сообщает ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Администрация Лунда, университетского города в южном регионе Сконе, попросила людей не собираться в парке, чтобы отметить Вальпургиеву ночь в четверг, но опасается, что некоторые не прислушаются к просьбе.

Вальборг — так этот праздник называется по-шведски - это публичное мероприятие, которое обычно включает разжигание костра и хоровое пение. В ночь на 1 мая 2018 года в парке Лунда собрались около 30 000 человек со всей Швеции.

"Сидеть в парке, где пахнет куриным пометом, не очень приятно", - написал председатель городского совета Филипп Сандберг в Facebook.

Справка. Вальпургиева ночь — ночь с 30 апреля на 1 мая. Во многих странах Западной Европы в эту ночь отмечается праздник весны, восходящий к дохристианским традициям. Первомайский праздник был так популярен, что церкви не удалось ввести его в рамки своего календаря, хотя попытки предпринимались. В деревнях в Вальпургиеву ночь проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры, на которых иногда сжигали соломенное чучело ведьмы. Считалось, что травы в эту ночь обретают чудесную силу.

Шведское правительство избежало введения жестких мер по ограничению распространения коронавируса, но запретило проведение публичных мероприятий с участием более 50 человек. В стране зарегистрировано около 20 300 случаев и 2460 смертей.

На утро 29 апреля в мире зафиксированы 3 138 369 случаев заражения, 217 983 умерли, 955 811 выздоровели. LIGA.net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.