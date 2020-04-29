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В шведском городе придумали, как сорвать массовые гуляния в Вальпургиеву ночь

В шведском городе придумали, как сорвать массовые гуляния в Вальпургиеву ночь - Фото
Фото: ЕРА
29.04.2020, 23:25

В ночь на 1 мая 2018 года в парке шведского города Лунд собираются десятки тысяч человек

Власти шведского города Лунд решили разбросать в главном парке куриный помет, чтобы отвадить местных жителей от массовых собраний в Вальпургиеву ночь (ночь на 1 мая), которую во многих западноевропейских странах неофициально отмечают как праздник весны. Об этом сообщает ВВС.

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Администрация Лунда, университетского города в южном регионе Сконе, попросила людей не собираться в парке, чтобы отметить Вальпургиеву ночь в четверг, но опасается, что некоторые не прислушаются к просьбе.

Вальборг — так этот праздник называется по-шведски - это публичное мероприятие, которое обычно включает разжигание костра и хоровое пение. В ночь на 1 мая 2018 года в парке Лунда собрались около 30 000 человек со всей Швеции.

"Сидеть в парке, где пахнет куриным пометом, не очень приятно", - написал председатель городского совета Филипп Сандберг в Facebook.

Справка. Вальпургиева ночь — ночь с 30 апреля на 1 мая. Во многих странах Западной Европы в эту ночь отмечается праздник весны, восходящий к дохристианским традициям. Первомайский праздник был так популярен, что церкви не удалось ввести его в рамки своего календаря, хотя попытки предпринимались. В деревнях в Вальпургиеву ночь проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры, на которых иногда сжигали соломенное чучело ведьмы. Считалось, что травы в эту ночь обретают чудесную силу.
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Вадим Ребрина
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